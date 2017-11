30 Jahre lang wuchs die Tanne in einem Vorgarten in Schlaifhausen am Fuße des Walberla, seit Donnerstag steht sie als Weihnachtsbaum vor dem Forchheimer Rathaus: Ein rund acht Meter hoher, wunderschöner Anblick. Unser Fotograf Roland Huber war dabei, als der Baum gefällt, abtransportiert und wieder aufgestellt wurde. © Roland Huber