Vorderachse vollkommen zerstört: Traktor reißt Mauer ein

Bei Trailsdorf kam er von der Straße ab, weil die Sonne ihn blendete - vor 1 Stunde

TRAILSDORF - Auf der Mauer, auf der Lauer, sitzt ein kleiner Traktor... Ein 31-Jähriger geriet mit seinem Landwirtschaftsfahrzeug bei Trailsdorf von der Straße ab - und blieb auf einer Mauer stecken. Die Polizei kennt die Gründe.

Mit voller Wucht prallte der Traktor gegen eine beginnende Gartenmauer, wodurch die Vorderachse des Gefährts ab- und die Mauer eingerissen wurde. © NEWS5 / Merzbach



So ein Bild bietet sich den Einsatzkräften sicherlich auch nicht alle Tage: Am Freitagnachmittag kam ein 31-Jähriger in Trailsdorf (Lkr. Forchheim) von der Straße ab - und zwar mit seinem Traktor.

Die Vorderachse des Traktors war danach völlig zerstört. © NEWS5 / Merzbach



Das Gefährt blieb auf der Mauer hängen, viele Steine lösten sich dabei ab. Die Vorderachse des Traktors war danach völlig zerstört. Der Unfallfahrer konnte sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug befreien und wurde zum Glück nicht verletzt.

Als Ursache für den Unfall nennt die Polizei zwei Grunde: Zum einen stand die Sonne zum Zeitpunkt des Vorfalls sehr tief und blendete den Fahrer vermutlich. Zum anderen war er wohl einfach nur unaufmerksam. Der Schaden am Fahrzeug und Gemäuer beläuft sich auf ungefähr 25.000 Euro.

