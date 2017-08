Vortrag in Forchheim über die Traumata der Kriegskinder

FORCHHEIM - Der Krieg ist der Vater aller Dinge: Der Aphorismus, der auf Heraklit zurückgeht, passt auf die Forschung über Traumatisierung deutscher Kriegskinder. Die Erlanger Psycho-Gerontologin Sabine Engel, die in Paderborn eine Professur innehat, befasst sich mit Demenzkranken und Traumapatieten - und gelangte in ihrer Arbeit zu aufwühlenden Erkenntnissen.

Ein Mädchen aus einem Flüchtlingstreck mit ihrer Puppe im Arm in den Wirren der Nachkriegszeit. Die traumatischen Erlebnisse von Krieg und Vertreibung wurden an die nächste Generation weitergegeben. Foto: Archivfoto: dpa/US Army



„Der Opa erzählt wieder bloß vom Krieg“, maulten früher die Enkel, wenn es um den Besuch bei den Großeltern ging. Dabei konnten sie nicht ahnen, dass der Großvater seine Geschichten längst an sie weitergegeben hatte und dass die Familie dem alten Herrn an der Kaffeetafel andererseits eine unfreiwillige, aber hilfreiche Therapiestunde ermöglichte.

Woher auch sollten diese „Kriegsenkel“, wie sie die Forschung nennt, um Zusammenhänge wissen, die selbst Wissenschaftlern wie der Erlanger Professorin Sabine Engel erst seit etwa 20 Jahren bekannt sind. Die Gerontologin mit Schwerpunkt Demenzforschung hatte ihr Schlüsselerlebnis in ihrer Gedächtnissprechstunde.

Der Patient, der wegen seiner Vergesslichkeit zu Sabine Engel gekommen war, „vermochte längere Zeit flüssig aus seinem Leben zu erzählen, doch plötzlich fing er an zu weinen und war völlig desorientiert“, erinnert sich die Therapeutin an den Mann, der eine schreckliche Situation schilderte: Die Vergewaltigung seiner Mutter durch fünf Soldaten. An das Furchtbare hatte das Kind und später auch der erwachsene Mann einfach nicht mehr denken wollen. Das professionelle Nachfragen der Wissenschaftlerin holte beim Patienten das Grässliche ans Tageslicht.

Ängstlich und aggressiv

Sabine Engel hat bei dem berühmten Analytiker Hartmut Radebold in Kassel studiert, der den Grundstein zur Erforschung der Traumatisierung deutscher Kriegskinder gelegt hat. In ihrer praktischen Arbeit mit Demenzkranken kamen die Wissenschaftler zur Erkenntnis, dass die eine Gruppe der Patienten relativ locker mit Gedächtnisverlust umzugehen versteht. Ganz anders die zweite Gruppe: „Die zeigt ein stark herausforderndes Verhalten“, wie es Therapeutin Sabine Engel freundlich formuliert. Diese Menschen sind extrem ängstlich und aggressiv, Oma oder Opa sind in ihrem Leiden zu Tyrannen geworden: „Das sind die Menschen, die im Leben Dinge erlebten, die sie nicht verarbeitet haben, Kriegsgreuel, Bombennächte, Vergewaltigung.“

Die Professorin Sabine Engel trägt in Forchheim vor. Foto: Sabine Engel



Sowohl ihr Kasseler Professor wie Sabine Engel selbst machten in ihrer Arbeit die Erfahrung, dass es „politisch kompliziert ist, im Land der Täter die Traumata von Leuten zu erforschen, die nach gängiger Auffassung das Unheil über die Welt gebracht haben“. Wobei es für sie als Therapeutin keine Rolle spiele, so Engel, ob ihr Patient Täter oder Opfer gewesen sei.

Kriegskinder sind aktuell etwa um die 80 Jahre alt, von Kriegsenkeln spricht man im Hinblick auf Menschen in einem Alter von 50 bis 60 Jahren. Deren Verhalten zu erkennen sei „immens wichtig für Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, Ärzte, Pfleger, Krankenschwestern“, sagt die Professorin.

Sabine Engel erinnert sich an eine Demenzpatientin im Altenheim. Sie wurde zur Nachtruhe fertig gemacht, aber sobald sie allein im Zimmer war, gab es heftiges Gepolter. Die Pfleger, die nachsahen, fanden die alte Dame regelmäßig unter dem Bett. Dahin flüchtete sie sich, weil die Erinnerung an die Kriegsverstecke wieder lebendig geworden waren.

Eltern etwas Gutes tun

„Fast alle Patienten, die eine Therapie machen, weil sie schwere Schuldgefühle und ein schlechtes Selbstwertgefühl haben, sind Kriegsenkel“, hat die Wissenschaftlerin erfahren. Im Gegenzug fühlen sich Kriegsenkel dazu verpflichtet, ihren Eltern Gutes zu tun. Obwohl manchmal Mutter und Vater ihren Kindern gegenüber keine Nähe zuließen, oft ein Leben lang gefühlskalt blieben, fühlen sich Kriegsenkel extrem verantwortlich.

„Kinder in der Retterrolle“, nennt die Therapeutin diese Töchter und Söhne, die nicht loslassen können, die zum Beispiel meinen, ihre demenzkranken Eltern unbedingt pflegen zu müssen, obwohl sie im Laufe von Jahren damit überlastet sind.

Zur Therapie solcher traumatisch belasteter Enkel hat Sabine Engel, die in Erlangen ein eigenes Fortbildungsinstitut unterhält, ein Erzählcafé gegründet. Angeleitete Gruppen treffen sich und erzählen sich gegenseitig schlimme Erfahrungen. Wer hier an den TV-Historiker Guido Knopp denkt, der in seinen Sendungen Zeitzeugen über Kriegsgeschehnisse berichten ließ,liegt nicht falsch. Auch der Fernsehdokumentarist betrieb in gewisser Hinsicht Gedächtnissprechstunden.

Ein Drittel aller deutschen Kriegsteilnehmer hält der Analytiker Hartmut Radebold für schwer traumatisiert. Menschen, die oft nichts von ihrer therapierbaren Belastung wissen, die oft nur durch eine Zeitungsnotiz oder eine Rundfunkmeldung auf das Phänomen gestoßen sind, kommen neugierig zur Beratung und sind überrascht: „Endlich verstehe ich, warum ich so bin und kann es akzeptieren“, sagte eine Kriegsenkelin, nachdem sie aufarbeiten konnte, was ihr der Großvater in seinen Heldengeschichten vererbt hatte.

Sabine Engel hält am Montag, 18.September, 17.30 Uhr, in der Forchheimer Diakonie-Villa, Mayer-Franken-Straße 40, einen Vortrag zum Thema „Kriegskinder - Kriegsenkel“.

