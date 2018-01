Waffe in der Wohnung - das kostet

FORCHHEIM - Weil eine 49-Jährige aus dem Landkreis mehrere Monate ohne Waffenerlaubnis ein Gewehr in ihrer Wohnung aufbewahrt hat, wurde sie mit einer Geldbuße von 500 Euro, zu zahlen an den Tierschutzverein, bestraft.

(Symbolbild) © Huber



"Meine Mandantin ist nervlich am Ende, sie wird hier nichts zugeben, was sie nicht gemacht hat", erklärte Rechtsanwalt Stephan Kronast. Zwei Zeugen, darunter der ehemalige Lebensgefährte, hätten seine Mandantin bei der Polizei angezeigt. Beide Zeugen schuldeten der Angeklagten Geld und hätten ihr mehrfach unterstellt, sich nicht richtig um ihre Pferde zu kümmern, so der Jurist.

Richterin Silke Schneider war die Angeklagte bekannt, weil es zuvor mehrere Verfahren gegeben hatte, in denen sich die Angeklagte und die Zeugen wegen Beleidigung und Diebstahls eines Gerüsts gegenseitig angezeigt hatten. Alle Verfahren wurden eingestellt.

"Ich bin definitiv am Ende. Ich habe Altersvorsorgen und Kapital bereits verkauft, um über die Runden zu kommen", erzählte weinend die Beschuldigte. Richterin Schneider: "Für mich ist es sehr schwer, mich reinzuversetzen, wer Recht hat." Fakt ist, dass ein Gewehr in der Wohnung der Angeklagten gefunden wurde. Mittlerweile befindet sich die Waffe bei der Polizei. Auch das aktuelle Verfahren wurde eingestellt.

