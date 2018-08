Walberla als Schauplatz von Sagen und Märchen

Zwei Gastredner laden zum Zuhören nach Kirchehrenbach - vor 1 Stunde

KIRCHEHRENBACH - Um Frankensagen und Weltmärchen am Walberla geht es am 19. August um 16 Uhr in Kirchehrenbach.

Selbst beim Anstich des Walberlafestes wirkt die Kulisse mystisch. Foto: Ulrich Schuster



Zu Gast sind Reingard Fuchs aus Nürnberg und Erik Berkenkamp aus Bamberg. Man sollte ein Sitzkissen mitbringen. Für den Eintritt geht der Hut herum. Beim Bergkreuz über Kirchehrenbach wird Erik Berkenkamp aus Bamberg, der Spezialist fürs Frankenland, aus seinem Repertoire berichten, bevor Reingard Fuchs die Weisheit der Märchen auf die Zuhörer wirken lässt.

Märchen unter dem Erzählbaum am Walberla. Foto: Nina Eichenmüller



Zu der Sagen-Veranstaltung ist die öffentliche Anreise über Forchheim mit der Agilis (VAG) möglich. Kontakt zu den Erzählenden: Reingard Fuchs, www.kubiss.de/Fuchs, Telefon (0911) 402679, reingardfuchs@web.de. Erik Berkenkamp, www.BamBerk.de Telefon (0951) 17317.