Handball-Party: Buckenhofen macht es HC Forchheim nach Der Forchheimer Männer-Handball ist im Feiermodus. Erst machte es der hochveranlagte HC in der Bezirksoberliga zwar spannend, sicherte sich am Ende aber doch den Aufstieg in die Landesliga. Nun zog der kleine Lokalrivale vom SV Buckenhofen nach und kehrt nach zwei Jahren in der Bezirksliga über die Relegation zurück ins Bezirksoberhaus.

Bahneröffnung: Leichtathletik-Asse treffen sich in Forchheim Der Saison-Einstand für die Forchheimer Sportler hat am Sonntagmorgen begonnen: Die Anlage, die nun eine Auffrischungskur hinter sich hat, wurde von den Athleten ausgiebig getestet. Bei den oberfränkischen Meisterschaften Langhürden und Hindernis sowie der Kreismeisterschaft Sprint und Sprung wurden außerdem die ersten Titel vergeben.