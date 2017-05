Walberlafest: Viele haben zu tief ins Glas geschaut

Schlägereien, Irrläufer und betrunkene Jugendliche sorgten für Polizeieinsätze - vor 1 Stunde

KIRCHEHRENBACH - Das Walberlafest 2017 läuft - und nicht immer ist das Feier-Wochenende mit purer Freude verbunden: Vor allem die Polizei hat wegen des teils ungezügelten Alkohlgenusses einiges zu tun.

Weil er vollkommen orientierungslos und betrunken war, wurde ein Mann aus dem Kreis Bamberg von der Ebermannstädter Polizei in Gewahrsam genommen. Der 65-Jährige hatte auf dem Walberlafest zu tief ins Glas geschaut und am frühen Sonntagmorgen den Nachhauseweg nicht mehr gefunden. Er verbrachte die Nacht in der Ausnüchterungszelle.

Auf einer Nebenveranstaltung des Walberla-Festes ist es zudem zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Betrunkenen gekommen. Einer der beiden 24-Jährigen schlug dem anderen mit der Faust ins Gesicht – und zwar so fest, dass dieser anschließend ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Auch im Zusammenhang mit dem Walberlafest machten die Beamten sogenannte Jugendschutzkontrollen. Laut Polizeibericht wurden dabei einige Jugendliche angetroffen, die teils "erheblich alkoholisiert" waren. Sie wurden ihren Eltern übergeben.