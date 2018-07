Waldbrandgefahr: Beobachtungsflüge über Oberfranken starten

BAYREUTH/FORCHHEIM - Die Waldbrandgefahr ist riesengroß: Für den heutigen Mittwoch wird Waldbrandstufe 5, also die höchste Waldbrandgefahrenstufe für Teile Oberfrankens prognostiziert. Die Regierung von Oberfranken hat deswegen Beobachtungsflüge angeordnet.

Könnte das ein möglicher Waldbrand sein? Für den heutigen Mittwoch hat die Regierung von Oberfranken eine Luftbeobachtung angeordnet. Foto: Archivfoto: Regierung von Oberfranken



Zwischen 14 und 18 Uhr, zur höchsten Gefährdungszeit, werden die Flugzeuge über dem gesamten Regierungsbezirk unterwegs sein. An Bord der Maschinen sind neben dem Piloten auch ausgebildete Luftbeobachter, die die Gebiete aus der Luft nach Brandgefahren absuchen. Für die Überwachung stellt die Luftrettungsstaffel sowohl die Piloten, als auch die Flugzeuge. Stützpunkte sind dabei am Flugplatz in Bamberg-Breitenau und in Bayreuth-Bindlach.

Normalerweise fänden die Überwachungsflüge nur am Wochenende und an Feiertagen statt, weil an diesen Tagen mit dem höchsten Ausflugsverkehr zu rechnen sei, so Pressesprecher Jakob Daubner auf Anfrage unserer Zeitung. Bei der aktuellen Höchstwarnungstufe 5 hingegen wird im Einzelfall entschieden, ob auch eine Überwachung in den kommenden Tagen nötig sein wird.

