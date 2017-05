War Forchheimer Polizist in Drogenhandel verwickelt?

Verteidiger plädieren auf Freispruch: Schuld des Angeklagten ist nicht eindeutig erwiesen

BAMBERG/FORCHHEIM - In dem Strafverfahren vor der Zweiten Strafkammer, in dem ein Forchheimer Polizist der Beihilfe zum Handel mit Haschisch angeklagt ist und einer Frau aus dem Landkreis der Vorwurf gemacht wird, mit diesem Rauschgift gehandelt zu haben, wurde gestern die Beweisaufnahme abgeschlossen.

Ein Forchheimer Polizist steht wegen Beihilfe zum Drogenhandel vor Gericht. Foto: privat



Staatsanwalt Markus Reznik und die drei Verteidiger hielten ihre Plädoyers, in denen sie die Aussagen der vielen bei der Verhandlung gehörten Zeugen gewichteten. Das Urteil wird am Donnerstag verkündet.

"Wir haben kein objektives Beweismittel", stellte Rechtsanwalt Dieter Widmann, der Verteidiger des vom Dienst suspendierten Polizisten, fast unisono mit dem Sitzungsstaatsanwalt Markus Reznik fest. Seine Aussage bezog sich auf den ganzen Prozessverlauf, ja sogar auf die lange Dauer der Ermittlungen.

Denn diese kamen erst 2014 in Fahrt, obwohl die Tatvorwürfe sich auf Geschehnisse im Jahr 2007 beziehen. Damals steckte die Angeklagte tief in der Drogenszene und finanzierte ihren Konsum durch den Weiterverkauf von Haschisch mit Gewinn. Ihren eigenen Angaben zufolge kaufte sie fünf Mal je 200 Gramm der Droge bei einem inzwischen verurteilten Nürnberger. So bestätigte auch der Dealer als Zeuge die Vorgänge. Hingegen sprach eine Zeugin aus dem Milieu von Kaufmengen im Kilobereich. Nur: Die mitgeführte Geldmenge hätte dafür nicht gereicht, filterte Rechtsanwalt Manfred Neder, Nürnberg heraus.

Das exaltierte Verhalten dieser Zeugin vor dem Gericht und in dessen Umfeld — sie rief den Vorsitzenden Richter Nino Goldbeck zu dessen Verblüffung privat an — ließ Zweifel an der Zuverlässigkeit ihrer Aussagen aufkommen. Neder warf ihr vor, sie habe bei allen Aussagen vor Richtern wie Kripobeamten mit einem konkreten Punkt angefangen, habe sprunghaft und im Maschinengewehrtempo geredet; auf Nachfragen aber seien ihre Angaben immer "mehr in Richtung wischiwaschi" gelaufen.

"An das Geständnis halten"

Deshalb verbiete es sich, sich auf die Aussagen dieser Zeugin zu stützen, argumentierte Neder weiter. Man müsse sich hier, beim Knackpunkt des ganzen Prozesses, an das Geständnis der Angeklagten und die Aussage des verurteilten Dealers halten. Da noch dazu das Haschisch einen unterdurchschnittlichen Wirkstoffgehalt gehabt habe, werde die Menge nicht erreicht, die das Handeln mit Rauschgift zu einem Verbrechen mache. Und: Wenn es sich nur um ein Vergehen handelt, dann ist eine solche Straftat nach fast zehn Jahren verjährt. "Das Verfahren gegen die Angeklagte ist wegen eines Verfahrensfehlers einzustellen", folgerte der Jurist.

Folgt die Kammer dieser Argumentation, müsste sie freilich auch Verjährung gegen den Polizisten gelten lassen. Denn ihm würde dann eben Beihilfe zu einer verjährten Tat vorgeworfen.

Naturgemäß sah das der Staatsanwalt ganz anders: Fehlende harte Fakten, widersprüchliche Zeugen, Erinnerungslücken und Lügen sowie eine Abneigung gegen Polizei und Justiz waren auch ihm im Verlauf des Verfahrens nicht entgangen.

Dennoch kam Reznik zu einer ganz anderen Bewertung. Gerade bei der redseligen Zeugin sah er beispielsweise keinen Grund, weshalb sie die Angeklagten belasten sollte. "Sie hat keine wirren Ideen erzählt", urteilte er über ihre Schilderung eines Drogenverstecks in der Lüftung des Tatautos, denn nach der Aussage eines Sachverständigen war es zwar nicht in der Lüftung, aber im Hohlraum des Armaturenbretts sehr wohl möglich, mehrere Pakete Hasch — etwa so groß wie Schokoladentafeln — zu verstecken.

Ein Argument für die Beteiligung des Polizisten an diesen Beschaffungsfahrten holte er aus der Aussage des Dealers: Der hatte, so sagte er in Bamberg aus, eine Polizeidienstjacke bei der Übergabe im Auto der Angeklagten liegen sehen.

Für widerlegt hält Reznik auch die schlechte Qualität des Rauschgifts, die das Geschehen vom Verbrechen zum Vergehen herunter holen könnte. Wäre es nur der sogenannte Hennadregg gewesen, hätte die Angeklagte nicht über einen längeren Zeitraum Abnehmer für den "Stoff" gefunden, schloss er.

Reznik beantragte für die Angeklagte, "die treibende Kraft" insgesamt eine Freiheitsstrafe von drei Jahren. Dem Polizisten attestierte er einen "guten Schuss Naivität und Geltungsstreben" und forderte für zwei Beteiligungen am Beschaffen eine Strafe von einem Jahr und zwei Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne. Ein geringfügiges Vergehen nach dem Waffengesetz fällt dabei nur minimal ins Gewicht.

"Erschütterter" Verteidiger

Verteidiger Joachim Haas zeigte sich in den ersten Worten seines Plädoyers "erschüttert von der Beweiswürdigung". Viele der gehörten Zeugen hätten überhaupt nichts zu den Anklagepunkten sagen können. Ein Stück weit führte er die Aufnahme des Verfahrens darauf zurück, dass das Auftreten des Angeklagten nicht dem eines "Normpolizisten" entspreche. Eine Art schauspielerische Tätigkeit nebenher sei sicher ungewöhnlich. Teilnahme an Ritterspielen und eine Wohnung in einem Schloss, wenn auch im dunklen Dachgeschoss mag Berufskollegen anstößig oder zumindest nicht mit dem Gehalt eines Polizeibeamten finanzierbar erschienen sein.

Auch der zweite Verteidiger Widmann, der schon seit der Verhaftung des Polizisten 2014 ins Verfahren involviert war, sah im "auffälligen Lebensstil" des Angeklagten den Ansatzpunkt, dass eine andere Polizeidienststelle überhaupt den Kollegen aus Forchheim ins Visier nahm, als sie ein Leck im Haus vermutete. Das deshalb, weil ihre Aktionen im Rauschgiftmilieu mehrmals schon vorher den Observierten bekannt geworden waren. Dem Staatsanwalt warf Widmann vor, nur Wertungen gegen den Angeklagten über die Zeugenaussagen getroffen zu haben. Wichtigste Erkenntnis aus der Beweisaufnahme war für ihn aber , dass die Hauptbelastungszeugin nicht bestätigen konnte, der Polizist habe je gewusst, dass er Begleiter einer Drogenbeschaffungsfahrt gewesen sei.

Haas wie Widmann plädierten auf Freispruch — unabhängig von der Frage der Verjährung der Haupttaten.

PAULINE LINDNER