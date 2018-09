Warum das Heizen auch in Forchheim teuer bleibt

Markus Laßner über die Entwicklung beim Öl-Preis - vor 1 Stunde

FORCHHEIM-REUTH - Seit fast 100 Jahren versorgt die Firma Ammon aus Reuth die Umgebung mit Brennstoffen. Früher mit Kohle, jetzt auch mit Holzpellets. Der Verkauf des Heizöls ist und bleibt aber das Hauptgeschäft. Markus Laßner (50), seit 27 Jahren Inhaber des Familienunternehmens, erklärt Hausbesitzern und Mietern, warum sie derzeit für Wärme tief in die Tasche greifen müssen.

Kunden müssen für ihre Heizung momentan tiefer in die Tasche greifen. Foto: dpa



Herr Laßner, womit muss man als privater Kunde derzeit rechnen?

Markus Laßner: Bei einer Abnahmemenge von 3000 Litern, der üblichen Menge für ein Einfamilienhaus, kostet der Liter inklusive Steuern etwa 81 Cent. Das sind rund 18 Cent mehr als im Vorjahr. Man merkt den Energiehunger weltweit und die Auswirkungen des Iran-Konfliktes.

Warum ist es gerade jetzt so teuer?

Markus Laßner Foto: F.: Güldner



Markus Laßner: Der enorme Preisanstieg der vergangenen Woche hängt mit der verheerenden Explosion und dem anschließenden Großbrand in der Raffinerie in Vohburg an der Donau zusammen. Die Anlage dort wird auf unabsehbare Zeit ausfallen. Sie ist ja die größte Raffinerie Bayerns. Das bedeutet weniger Heizöl auf dem Markt. Da stieg der Preis innerhalb weniger Tage um ganze vier Cent. Wir holen unsere Ware ja nicht nur aus den Tanklagern, sondern mit unserem Tanklaster, in den 32 000 Liter passen, auch direkt von der Raffinerie dort oder aus Ingolstadt. Es wird noch einige Wochen dauern, dann wird sich die Belieferung durch andere Raffinerien hoffentlich ausgeglichen haben.

Und wie geht es weiter?

Markus Laßner: Derzeit halten sich unsere Kunden im Landkreis merklich zurück. Sie warten ab, ob sich der extreme Spitzenpreis wieder abschwächt. Natürlich weiß keiner genau, was in der Zukunft sein wird und ich kann niemandem Hoffnungen machen, dass es jemals wieder deutlich günstiger wird. Es mag zwar Schwankungen von einigen Cent geben, grundsätzlich aber wird meiner Meinung nach alles, was mit Energie zusammenhängt, teurer werden.

