Was bedeutet die neue "Kinder-Richtline"?

Forchheimer Kinderarzt: "Idee ist gut, nur an der Umsetzung hapert es" - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Ab dem 1. September müssen sich Eltern beim Kinderarzt-Besuch auf neue Regeln einstellen – ebenso wie die Ärzte selbst: Dann gilt bundesweit eine veränderte sogenannte "Kinder-Richtlinie". Was das genau bedeutet, ist allerdings vielen unklar. Der Forchheimer Kinderarzt Dr. Matthias Peisler versucht, ein wenig Licht ins Dunkel zu bringen.

Seit 1. September gelten für Ärzte wie Eltern neue Regeln beim Kinderarzt. (Symbolbild) © colourbox.de



Herr Peisler, was ändert sich mit der „Kinder-Richtlinie“?

Matthias Peisler: Es geht vor allem um neue, erweiterte Vorsorgeuntersuchungen. Wichtig sind insbesondere ein Mukoviszidose-Screening und ein spezieller Augentest für Säuglinge. Dabei handelt es sich um die Spiegelung des Augenhintergrundes und der Pupillen. Außerdem gibt es neue Kinderuntersuchungs-Hefte mit einer veränderten Dokumentationspflicht. Beispielsweise eine genauere Beurteilung der motorischen Fähigkeiten und allgemeinen Entwicklung des Kindes. Erhältlich sind die neuen „Gelben Hefte“ wie zuvor in Kinderkliniken, bei Hebammen oder uns Kinderärzten.





Dr. Matthias S. Peisler. © Roland Huber



Und was geschieht mit den alten U-Heften?

Matthias Peisler: Meines Wissens ist es gesetzlich möglich, diese in einer gewissen Übergangszeit weiterhin zu verwenden. Allerdings sind wir Ärzte über die neuen Richtlinien und U-Hefte sehr schlecht informiert worden. Eigentlich gar nicht, lediglich über unseren Berufsverband, der sich um Klarheit bemüht hat. Das Ganze ist aus meiner Sicht schon sehr chaotisch verlaufen.

Wie schätzen Sie persönlich der neuen Richtlinien ein?

Matthias Peisler: Die Idee ist gut. Nur an der Umsetzung hapert es. Eigentlich hätten die neuen Richtlinien schon zum 1. Juli in Kraft treten sollen. Doch dann gab es Streitigkeiten wegen Datenschutz und zudem existiert angesichts der Neuerungen auch noch keine Vergütungsvereinbarung zwischen unserem Berufsverband und den Kassen. Es wäre einfach schön gewesen, wenn wir Kinderärzte in die Beratungen miteinbezogen gewesen wären.

Im Gespräch mit Matthias Peisler wird deutlich, das längst nicht alle Fragen hinsichtlich der neuen Richtlinie geklärt sind - weder für Ärzte noch für Eltern. Laut Pressemitteilung des Gemeinsamen Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen (G-BA) müssen Ärzte im neuen "Gelben Heft" nun beispielsweise dokumentieren, wenn "bei der Beobachtung der Interaktion des Kindes mit der primären Bezugsperson vorgegebene Kriterien nicht erfüllt werden." Im Klartext geht es dabei um die Entwicklung sozialer Kompetenzen und die Eltern-Kind-Beziehung.

Zudem bemerkt der G-BA: "Wird ein erweiterter Beratungsbedarf beispielsweise zu Themen wie Schutzimpfungen oder Hilfen in Belastungssituationen festgestellt, so hat die Ärztin oder der Arzt zukünftig die Möglichkeit, dies im Gelben Heft zu vermerken."

Was beim U-Heft zu beachten ist

Mit einer herausnehmbaren Teilnahmekarte erhalten die Eltern eine neue Möglichkeit, beispielsweise gegenüber Kindergärten nachzuweisen, dass die Früherkennungsuntersuchungen wahrgenommen wurden, ohne dabei die vertraulichen Informationen zu Entwicklungsständen und ärztlichen Befunden des Kindes weiterzugeben.

Für Neugeborene dürfen die bisher geltenden Hefte nicht mehr ausgegeben werden, heißt es in der Pressemitteilung. Kinder erhalten bis zur U6 zusätzlich ein neues "Gelbes Heft", Befunde aus dem bisher verwendeten Kinderuntersuchungsheft sind nicht zu übertragen.

Ab der U7 wird der Arzt die Ergebnisse auf Einlegeblättern dokumentieren, die in das vorhandene Heft eingeklebt werden. Die Teilnahmekarten und die Einlegeblätter für die neuen U7 bis U9 werden zeitgleich mit den neuen Heften zur Verfügung gestellt.

Philipp Rothenbacher