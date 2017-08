Was beim Kauf von E-Bikes zu beachten ist

FORCHHEIM - E-Bikes sind vor allem bei Senioren hoch im Kurs. Doch manch einer unterschätzt die Leistung der E-Bikes und liegt dann auf der Nase, so kürzlich ein 80-Jähriger. Über den neuen Fahrrad-Trend sprachen wir mit Frank Wessel, Vorstandssprecher des ADFC Forchheim.

Herr Wessel, auf was sollten Senioren beim Kauf eines E-Bikes besonders achten?

Frank Wessel: Das größte Problem bei E-Bikes ist, dass manche rasant beschleunigen, auch wenn man nur leicht in die Pedale tritt. Daher sollte man beim Kauf darauf achten, wie gut und fein die Abstufungen des Motors sind. Denn wenn das Rad zu schnell losfährt, kann das beim Wenden oder beim Fahren von Kurven problematisch werden. Außerdem sollte man schauen, wo der Motor sitzt: Am Vorderrad, Hinterrad oder am Tretlager, das wäre die beste Alternative, weil da das Übersetzungsverhältnis am besten ist und dann die Geschwindigkeit besser zu handeln ist.

Können Sie Tipps geben, wie man Unfälle mit E-Bikes vermeiden kann?

Frank Wessel: Am Allerwichtigsten ist natürlich Probefahren schon bevor man das E-Bike kauft. Da sollte man mal im Hof des Ladens Kurven fahren, um zu sehen, wie sich das Rad verhält. Und auch nach dem Kauf gilt: Erst mal vorsichtig das neue Gefährt testen und schauen, wie es sich beim Beschleunigen und vor allem beim Bremsen verhält. Außerdem ist ein Helm sehr sinnvoll.

Fahren Sie E-Bike oder treten Sie noch selbst?

Frank Wessel: Nein, ich fahre selbst und im Moment kann ich mir nicht vorstellen, ein E-Bike zu nutzen. Da müsste meine Kondition schon sehr nachlassen. Aber zu unseren ADFC-Radtouren kommen immer mehr Leute mit E-Bike. Wir begrüßen diesen Trend, weil ein E-Bike die Leute trotz Motor in Bewegung bringt und es eine abgasfreie Art der Mobilität ist. Aber wenn E-Biker und normale Radfahrer zusammen fahren wollen, müssen Regeln aufgestellt werden, damit die Normalos nicht am Ende der Tour frustriert sind und nicht mehr kommen.

Frank Wessel Foto: Foto: Däumler



