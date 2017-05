Was sagen die Bürger zu Forchheims Zukunft?

Im Bauamt kann man seine Meinung zu ISEK sagen - vor 14 Minuten

FORCHHEIM - Wie soll Forchheim in Zukunft aussehen? Die Bürger haben noch bis mindestens 26. Mai Gelegenheit, der Verwaltung ihre Meinung zum ISEK zu sagen.

Im Forchheimer Stadtbauamt können die Bürger sich anschauen, wie die Zukunft Forchheims aussehen könnte. © Roland Huber



Im Forchheimer Stadtbauamt (Birkenfelder Straße) ist im Foyer die große Schautafel ausgestellt, die zeigt, was die externen Planer um Leonhard Valier für Forchheim im integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) vorgesehen haben. Angefangen vom Bahnhof bis zur Sportinsel sollen an der Ost-West-Achse der erweiterten Innenstadt "Perlen" zum Glänzen gebracht werden. Etwa das Kolpinghaus, Das Rathaus, der Paradeplatz, die Kommandantur, das ehemalige Luli (Kino) in der Wallstraße und mehr.

"Nicht nur die Stadträte" sollen sich darüber den Kopf zerbrechen, bis mindestens 26. Mai können sich die Bürger die Ideen anschauen und ihre Meinung aufschreiben. Formblätter liegen aus. Wenn das ISEK-Handbuch im Herbst zusammen gestellt ist, werden die Bürger noch mal um ihre Meinung gefragt.

Das ISEK gilt aber nicht nur für die West-Ost-Achse der erweiterten Innenstadt, sondern auch die Stadtteile sollen berücksichtigt werden. Dazu wird im Sommer in jedem Stadtteil ein zweistündiger Intensiv-Workshop stattfinden, in dem vorher ausgewählte Bürger erklären können, welche Probleme es in ihrem Stadtteil gibt. Die Auswahl der Bürger wird von den Stadträten getroffen. Ein breites Spektrum soll abgedeckt werden, vom Sportvereins-Vorsitzenden bis zum kirchlich engagierten Bürger.

Das Bauamt hat täglich von 8 bis 12 Uhr geöffnet, am Donnerstag bis 17.30 Uhr.

bma