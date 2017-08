Auf der Staatsstraße zwischen Unterleinleiter und Gasseldorf ist am Montag es zu einer Kollision zwischen einem 77-jährigen Rollerfahrer und dem Lenker eines BMW gekommen. Der 77-Jährige hatte beim Überqueren der Leinleiterstraße den herankommenden Wagen übersehen. Beide Beteiligten wurden dabei verletzt, der 77-Jährige schwer. Er erlag in der Nacht zum Donnerstag im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes explodierte am Dienstagabend in Draisendorf (Landkreis Forchheim) der Staub im Silo einer ansässigen Mälzerei. Durch die Explosion wurde ein Brand im Dachstuhl des Silogebäudes ausgelöst. Es entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 100.000 Euro.