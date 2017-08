Der Forchheimer Stadtrat Günther Hammer hat im Juli die SPD verlassen und ist auch aus der Fraktion im Rathaus ausgeschieden. Nachdem er damit liebäugelte, sich der CSU-Fraktion anzuschließen, ist in Forchheim eine hitzige Diskussion entbrannt. Und auch in Ebermannstadt ging es diese Monat politisch hoch her. Unter anderem stand Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE) in Kritik wegen einer angeblich falschen Abrechnung des Soundfeel-Festivals auf der Burg Feuerstein. Doch die Bürgermeisterin konterte und klärte auf. © Archivfoto: Huber