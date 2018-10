"Wasser marsch!" am Forchheimer Tag der Feuerwehr

FFW hatte vor allem für Kinder und Jugendliche viel zu bieten - 07.10.2018 18:29 Uhr

FORCHHEIM - In ihrem 150. Jubiläumsjahr hat die FFW Forchheim am Sonntag zum großen "Tag der Feuerwehr" auf dem Rathausplatz und in der Sattlertorstraße geladen. Insbesondere Kinder hatten ihren Spaß am vielfältigen Angebot.

Am Wasserschlauch gab es für viele potenzielle Nachwuchs-Feuerwehrler kein Halten mehr. © Edgar Pfrogner



Am Wasserschlauch gab es für viele potenzielle Nachwuchs-Feuerwehrler kein Halten mehr. Foto: Edgar Pfrogner



Zielschießen mit einem echten Feuerwehrschlauch, das Innere eines Einsatzfahrzeuges erkunden oder in voller Montur eine mächtige Rettungsschere bedienen: Der „Tag der Feuerwehr“ der FFW Forchheim stand vor allem im Zeichen der Kinder. Auf spielerische Art konnten sie an verschiedenen Stationen lernen, was es heißt, ein Feuerwehrmann im Einsatz zu sein.

Hoch über dem Rathausplatz thronte eine Drehleiter, darunter wurde fleißig mitgemacht und informiert. Das Prinzip einer Wasserpumpe veranschaulichten die Feuerwehrler ihrem Publikum am Kriegerbrunnen, der mittels mobilen Wasserbecken gefüllt wurde. Gleich daneben demonstrierten die Einsatzkräfte an einem ausrangierten Kleinwegen die Funktionsweise von Rettungsscheren und -spreizern – wobei Kinder unter Anleitung das schwere Gerät auch selbst bedienen durften.

ppr