Wasserschaden in der Kersbacher Grundschule

vor 5 Stunden

FORCHHEIM - In der Grundschule Kersbach ist während der Weihnachtsferien laut Stadtverwaltung ein Wasserschaden aufgetreten. Bestimmte Bereiche des Gebäudes mussten daher gesperrt werden.

Bereiche der Grundschule Kersbach mussten aufgrund eines Wasserschadens abgesperrt werden. © Giulia Iannicelli



Betroffen sind laut Stadt unter anderem die Räume für die Mittagsbetreuung im Südflügel, die Bücherei, der Werkraum samt Nebenraum, Teile des Flurs und der Toilettentrakt im Erdgeschoss. Die Böden seien hier "völlig durchfeuchtet". Noch ist die Ursache nicht bekannt, die Stadt hat eine Spezialfirma mit der Suche nach dem Leck beauftragt. Die Arbeiten laufen derzeit, genau lässt sich der Schaden noch nicht beziffern.

"Es tut mir leid, dass Schüler, Eltern und Mitarbeiter in der nächsten Zeit räumliche Einschränkungen hinnehmen müssen", sagte Oberbürgermeister Uwe Kirschstein. Aber: "Die Mitarbeiter im Bauamt und die beauftragten Firmen arbeiten unter Hochdruck an der Klärung der Ursache und an der Schadensbegrenzung."

Experten messen Raumluft

Wie lange die entsprechenden Räume gesperrt bleiben müssen, sei derzeit noch nicht absehbar, heißt es von Seiten der Stadtverwaltung. Sicher ist jedoch, dass sich die Trocknungsarbeiten über mehrere Wochen hinziehen werden - wie das bei Wasserschäden üblich ist.

Doch das ist noch nicht alles: Da der Schaden während der Ferien auftrat, blieb er zunächst unbemerkt. Dadurch kam es in den Räumen der Mittagsbetreuung zu Schimmelbildung. Die betroffenen Stellen werden laut Stadt derzeit ausgebaut. Experten wurden unterdessen mit der Raumluftmessung beauftragt. Es ist nicht der erste Fall von Schimmel an der Kersbacher Grundschule: Vor einigen Monaten war bereits in einem Klassenzimmer an der Decke Schimmel aufgetreten - wegen einer undichten Stelle beim Dachanschluss der Lüftung, durch die Feuchtigkeit eindrang (wir berichteten).

Was den normalen Schulbetrieb betrifft gibt die Stadt jedoch Entwarnung: Unterricht und Mittagsbetreuung können ganz normal stattfinden, es stehen mehrere Räume im Obergeschoss als Ausweichmöglichkeit zur Verfügung. Zudem sind weder die Küche, noch der Pausenbereich betroffen, auch der Ruhe- , Mehrzweck und Essraum blieben unbeschädigt.

TANJA TOPLAK-PÁLL