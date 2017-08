Den Zirkus Schnauz gibt es mittlerweile seit 16 Jahren. In diesem Jahr gastierte das integrative Zirkusprojekt in Gößweinstein. Das Zeltlager für behinderte und nichtbehinderte Kinder im Alter von neun bis 15 Jahren erfreut sich großer Beliebtheit. Wir haben die Bilder.

Der "Earth Overshoot Day" markiert den Tag, ab dem wir aus ökologischer Sicht über unseren Verhältnissen leben. Das bedeutet, dass die Menschheit vom 1. Januar bis zum 2. August so viel von der Natur verbraucht hat, wie die Erde im ganzen Jahr erneuern kann. Mit anderen Worten, nutzen wir Menschen die Natur 1,7-mal schneller als Ökosysteme sich regenerieren können. Das bedeutet wir brauchen mittlerweile 1,7 Erden. Um daran zu erinnern hat die Energie-und Klima- Allianz Forchheim am Samstag in der Fußgängerzone einen Flashmob organisiert.