Weg vom Fenster: Bahn braucht neue Brücke

Historisches Bauwerk aus dem 19. Jahrhundert wurde abgebrochen — ICE und Co. haben mehr Platz nötig - vor 15 Minuten

FORCHHEIM - Die historische Sandsteinbrücke im Augraben ist Geschichte. Hat das wirklich sein müssen?, fragen sich manche Anwohner und sind skeptisch, ob das Bauwerk nicht unter Denkmalschutz stand. Die NN haben nachgehakt.

Das war mal die historische Sandsteinbrücke der Ludwig-Nord-Süd-Bahn im Augraben. Links davon ist der neue Brücken-Teil zu sehen, der nun erweitert wird — und der die historische Bogenoptik aufnimmt. © Foto: Roland Huber



Das war mal die historische Sandsteinbrücke der Ludwig-Nord-Süd-Bahn im Augraben. Links davon ist der neue Brücken-Teil zu sehen, der nun erweitert wird — und der die historische Bogenoptik aufnimmt. Foto: Foto: Roland Huber



Der ICE-Streckenausbau hat viele Gesichter – es wird nicht nur errichtet, es wird auch abgerissen. Im Augraben hat es die Sandsteinbrücke erwischt. In der Denkmalliste steht sie. Errichtet 1843 als Brücke für die Ludwig-Süd-Nord-Bahn mit drei Stichbögen aus Sandsteinquadern. 1986 scheint sie bereits schon einmal zu schmal gewesen zu sein und wurde erweitert.

Mit allen gesprochen

Im Rahmen des ICE-Streckenausbaus kommen nicht nur mehr Gleise, sondern auch die Traglasten sind ganz andere. Die Sandsteinbrücke soweit zu ertüchtigen, wäre einfach zu teuer geworden: Aufwand und Nutzen wären in keinem Verhältnis gestanden, sagt die Bahn. Das sah wohl auch der Denkmalschutz so: Man spreche in so einem Fall im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens mit allen Beteiligten, auch dem Denkmalschutz, und treffe dann die geeigneten Maßnahmen.

Wie das so bei Verhandlungen ist, am Ende steht häufig ein Kompromiss über den man geteilter Meinung sein kann. In diesem Fall durfte die Brücke abgerissen werden, als Reminiszenz an die historische Brücke, nimmt der Neubau die Bogenoptik auf.

Bilderstrecke zum Thema Forchheimer Bahnhof zeigt sein neues Gesicht Während der Vollsperrung Ende August liefen die Arbeiten an der Bahnbaustelle in Forchheim auf Hochtouren. Wir blicken in die neue Unterführung.



BEKE MAISCH