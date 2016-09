Weg zu gesundem Leben mit Qi-Gong

Lehrerin Barbara Metzger hilft entspannen - vor 24 Minuten

EFFELTRICH - Das Online-Lexikon Wikipedia nennt Qi Gong „eine chinesische Meditations-, Konzentrations- und Bewegungsform zur Kultivierung von Körper und Geist“. Wie viel mehr dahinter steckt, weiß Barbara Metzger, Qi Gong-Lehrerin bei der DJK Effeltrich.

Barbara Metzger © Foto: privat



Barbara Metzger Foto: Foto: privat



„Qi steht, salopp übersetzt, für Lebensenergie, Gong ist das beständige Üben. Qi kann je nach Übersetzung allerdings auch Gas, Luft oder Atem heißen und ist damit ein zentraler, eine ganze Philosophie umschreibender Begriff. Gong steht zudem für Verdienst, Ehrung oder Leistung. Erreicht wird damit Lebenspflege, ein Ziel der Entspannung — und damit ist Qi Gong der Gesundheit förderlich.

Das wird von den Krankenkassen auch so gesehen und unterstützt, sofern der Qi-Gong-Lehrer von der „Zentralen Prüfstelle Prävention“ anerkannt wird. Ist dies der Fall, dann zahlt man ganz normal die Kursgebühr, reicht die Quittung bei der Krankenkasse ein und bekommt einen Teil der Kosten zurück erstattet. Die Höhe der Bezuschussung ist dabei je nach Kasse unterschiedlich. Qi Gong hilft immer der Gesundheit, die Übungen können Rücken- und Schlafprobleme lösen, Stress abbauen und sogar die Sehfähigkeit verbessern: Wenn man beispielsweise unter trockenen Augen leidet, dann kann Qi Gong den Tränenfluss anregen.

Das Trainingsprinzip steht auf drei Säulen: Man unterscheidet bewegte und stille Übungen sowie Selbstmassage. Es gibt übrigens je nach Meister im Qi Gong ganz verschiedene Richtungen. So unterrichte ich beispielsweise inneres, nährendes Qigong und Frauen-Qi-Gong von Liu Yafai. Frauen- Qi Gong ist speziell auf die Bedürfnisse Frauen abgestimmt. Zu meinem Übungsrepertoire gehört aber auch die ,Harmonie in 18 Figuren’, wie sie von Großmeister Liu gelehrt wird. Ein typischer Qi Gong-Kurs, wie ihn die DJK Effeltrich anbietet, umfasst zehn Übungseinheiten, die zwischen 60 und 90 Minuten dauern. Wenn ich mit Anfängern arbeite, dann ist es sinnvoll, mit kürzeren Einheiten anzufangen, zumal man bei Qi Gong relativ viel steht. Mit erfahrenen Teilnehmern kann man länger am Stück üben und anschließend stille Übungen und Selbstmassagen einschieben. Als nährend werden übrigens primär die stillen Übungen bezeichnet, weil es bei ihnen nicht zuletzt um den mentalen Aspekt geht. Qi Gong ist auf jeden Fall immer ein ausgezeichnetes Rezept, die beträchtlichen Anstrengungen des Alltags zu kompensieren und den Weg zu einer gesünderen Lebensweise zu finden.“

hvd