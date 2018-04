Wegen A73-Sperre: Rückstau bis nach Buttenheim

Sonntagvormittag ging es auf der Autobahn nur zäh voran - vor 28 Minuten

FORCHHEIM - Die Sperrung der A73 am frühen Sonntagmorgen zwischen Forchheim Nord und Forchheim Süd von fünf bis 12 Uhr hat vorübergehend zu einem erheblichen Stau geführt. Zusätzlich ereignete sich noch ein Auffahrunfall auf Höhe Eggolsheim in Fahrtrichtung Süden.

Die Sperrung der A73 hat am Sonntag nicht nur für Stau auf der Autobahn sondern auch rund um Forchheim gesorgt. Für Wartezeit sorgte zudem ein Unfall. © Roland Huber



Wer ins Wochenende starten wollte, wurde am Sonntagvormittag erst einmal ausgebremst. Wegen der Ausbesserungen der Fahrbahnmarkierungen war die A 73 zwischen fünf Uhr morgens und 12 Uhr mittags abgeriegelt, eine Umleitung war ausgeschildert. Es bildete sich am Vormittag jedoch ein Stau, der bis Buttenheim reichte. Betroffene gaben an, dass die Ausschilderung der Umleitung nicht optimal gewesen sei. Zudem sei die einspurig eingerichtete Abzweigung nicht mit dem Verkehr fertig geworden.

Zusätzlich ereignete sich noch ein Auffahrunfall auf Höhe Eggolsheim in Fahrtrichtung Süden. Eine Person wurde dabei leicht verletzt, wie die Autobahnpolizei bekanntgab. Bis Mittag hatte sich der Verkehr allerdings wieder entzerrt.

tt