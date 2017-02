Wegen Baustelle: A73 über Nacht komplett gesperrt

FORCHHEIM - Die Bauarbeiten an den neuen Lärmschutzwänden entlang der A 73 gehen weiter: Die Autobahndirektion Nordbayern begann am Mittwochabend mit den Vorbereitungen für den Abschnitt zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Nord und Forchheim-Süd. Los geht es direkt mal mit einer Vollsperrung.

Auf der A73 rückten am Mittwochabend die Baustellenfahrzeuge an. Die Strecke bleibt bis Donnerstagmorgen voll gesperrt. © Roland Huber



Nachdem im vergangenen Jahr die Hauptarbeiten für den Lärmschutz an der A 73 an der Fahrbahn in Richtung Nürnberg stattfanden, liegt in diesem Jahr der Arbeitsschwerpunkt an der Fahrbahn in Richtung Bamberg. Ab Mittwoch, 22. Februar, wurde die Baustelle eingerichtet. Die hauptsächlichen Vorarbeiten werden in den Nächten und an den Wochenenden durchgeführt. Sie werden voraussichtlich bis Freitag, 3. März, dauern.

Während der Baustelleneinrichtung wird der Verkehr mit mindestens einer Fahrspur für jede Fahrrichtung aufrechterhalten. Allerdings muss die Fahrbahn in Richtung Nürnberg einmal voll gesperrt werden: Und zwar von Mittwoch ab 20 Uhr bis Donnerstag, 23. Februar, 5 Uhr. Am Freitag, 24. Februar, werden bis 5 Uhr früh die beiden Fahrspuren Richtung Nürnberg zum rechten Fahrbahnrand verschoben. Am gleichen Tag werden ab 20 Uhr die Betonschutzwände aufgestellt.

Verkehrsführung auf zwei Fahrstreifen

Auch auf der Fahrbahn in Richtung Bamberg wird vom 24. Februar bis 3. März die Baustellenverkehrsführung eingerichtet. Dabei wird der Verkehr in Richtung Nürnberg auf die Richtungsfahrbahn Bamberg verlegt. Für die Verkehrsteilnehmer wichtig ist ferner, dass die Verkehrsführung auf der A 73 während der gesamten Bauzeit sowohl in Richtung Nürnberg, als auch in Richtung Bamberg mit je zwei Fahrstreifen aufrechterhalten wird.

Allerdings wird die Auffahrt auf die A 73 an der Anschlussstelle Forchheim-Süd in Richtung Bamberg während der gesamten Bauzeit für den Verkehr gesperrt. Die Umleitungsstrecke zur Anschlussstelle Forchheim-Nord wird ausgeschildert. Die anderen Auf- und Abfahrten bleiben geöffnet. Die Straßen in Forchheim (Hafenstraße, Äußere Nürnberger Straße, Franz-Josef-Strauß-Straße), die durch die Bauarbeiten betroffen sind, bleiben durchgehend befahrbar.

Ausgenommen davon sind nur die Abbrucharbeiten der alten Bauwerke, die an drei Wochenenden im März erfolgen werden. Die hierfür erforderlichen Sperrungen im Ortsstraßennetz will die Autobahndirektion Nordbayern rechtzeitig bekanntgeben. Am Freitag, 3. März, starten dann die Hauptarbeiten zur Lärmschutzmaßnahme und zur Erneuerung der A 73.

Im Einzelnen müssen die Auto- und Lkw-Fahrer auf der A 73 zwischen den Anschlussstellen Forchheim-Nord und Forchheim-Süd mit folgenden Bauarbeiten und Sperrungen rechnen:

Fahrbahn Richtung Nürnberg:

*Ab Mittwoch, 22. Februar, Beginn der Einrichtung der Baustellenverkehrsführung

*Von Mittwoch, 22. Februar, ab 20 Uhr bis Donnerstag, 23. Februar, 5 Uhr, ist die Fahrbahn der A 73 komplett gesperrt

*Am Freitag, 24. Februar, bis 5 Uhr: Verschiebung der beiden Fahrspuren zum rechten Fahrbahnrand

*Freitag, 24. Februar, ab 20 Uhr: Beginn der Aufstellung von Betonschutzwänden

*Freitag, 3. März, bis 5 Uhr: Abschluss der Aufstellungsarbeiten für die Baustelle auf der A 73

Fahrbahn Richtung Bamberg:

*Freitag, 24. Februar: Beginn der Einrichtung der Baustellenverkehrsführung

*Freitag, 3. März, bis 5 Uhr: Umlegung der Verkehrsführung auf die Richtungsfahrbahn Bamberg;

*Sperrung der Autobahnauffahrt in Richtung Bamberg an der Anschlussstelle Forchheim-Süd 3.

*Am Freitag, 3. März, erfolgt der Start der Hauptarbeiten zur Lärmschutzmaßnahme und zu den Erneuerungsmaßnahmen an der Fahrbahn und den Brückenbauwerken.

