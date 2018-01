Weiberfasching Burk: Der Vorverkauf läuft

Bei der Kultveranstaltung müssen Männer draußen bleiben - vor 3 Stunden

FORCHHEIM-BURK - Rotstift raus und Kreuzchen im Kalender: Am Donnerstag, 8. und am Freitag, 9. Februar, findet der Burker Weiberfasching statt.

Weiberfasching in Burk: Da können die Chippendales einpacken. © Alexander Hitschfel

Wenn in Burk die Frauen auf den Tischen tanzen, müssen die Männer draußen bleiben. Gleich zwei Termine gibt es für die Kultparty im Burker Sportheim, die heuer ins 15. Jubiläumsjahr startet. Zwischen 500 und 600 Besucherinnen werden Jahr für Jahr gezählt.

Beginn der beiden Veranstaltungen ist um 19.15 Uhr, der Einlass erfolgt jedoch jeweils bereits ab 18 Uhr. Für die Herren der Schöpfung ist das Burker Sportheim allerdings an beiden Tagen bis 23 Uhr "Sperrzone". Danach wird dem starken Geschlecht nur Zutritt mit einer Krawatte (zum Abschneiden) gewährt.

Seit Dezember ist die Freitags-Faschingsveranstaltung bereits ausverkauft, für die Donnerstags-Party gibt es noch Tickets unter Telefon (0 91 91) 6 77 76 und per E-Mail unter burker-weiberfasching@gmx.de

