Weihnachtsmarkt in Forchheim: Der Aufbau

Am 1. Dezember startet der Markt am Forchheimer Rathausplatz - vor 57 Minuten

FORCHHEIM - Am Freitag, 1.Dezember, startet Forchheim in die Vorweihnachtszeit. Dann öffnet einer der drei Forchheimer Engel das erste Türchen am Adventskalender-Rathaus. Im Moment werden die Buden am Markt aufgebaut.

Gerade im Aufbau: Die Buden rund um den Forchheimer Rathaus-Platz. Am 1. Dezember startet der Weihnachtsmarkt. Foto: F.: Hube



Um 18.15 Uhr am Freitag, 1. Dezember, eröffnet Forchheimers Oberbürgermeister Uwe Kirschstein feierlich den Forchheimer Weihnachtsmarkt, der sich vom Rathaus bis zur Kaiserpfalz erstreckt. Dann wird einer der Engel das erste Türchen am Adventskalender-Rathaus öffnen und ein Gedicht sprechen. Natürlich darf auch die tägliche Verlosung nicht fehlen. Lose für einen Euro sind bei der Touristinfo in der Kaiserpfalz und bei Gherla-Bude erhältlich.

Um 19.15 Uhr startet die Tour mit Nachtwächter Eberhard. Treffpunkt ist neben der Bühne am Rathausplatz. Die Führung kostet vier Euro. Und auch an den restlichen Tagen bis Weihnachten hat Forchheim einiges an Programm zu bieten. Die Broschüre mit allen Terminen gibt es in der Geschäftsstelle der Nordbayerischen Nachrichten, Hornschuchallee 7, in Forchheim.

Beke Maisch Forchheim E-Mail