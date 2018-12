Weihnachtsmarkt: Länger, schöner, alkoholischer?

FORCHHEIM - Heute beginnt der Weihnachtsmarkt am schönsten Adventskalenderrathaus im Forchheimer Land (mindestens) und die FDP-Fraktion im Stadtrat möchte, dass die Buden am Abend länger geöffnet haben, bis 23 Uhr. Der Stadtrat hat sich in seiner jüngsten Sitzung dafür offen gezeigt. Aber für dieses Jahr bleibt es bei der alten Zeit.

Am Abend nach dem Adventskalendergeschehen noch stehen bleiben, Glühwein trinken und ratschen: Die FDP will längere Budenöffnungszeiten. © Foto: Huber



Sebastian Körber begründete den Antrag. Gegen 20 Uhr, sagt er, schließen die Buden am Weihnachtsmarkt. Aber es gebe eben viele Leute, die auch danach, wenn sie vielleicht von einem Gasthausbesuch kommen, noch "zusammenstehen und einen Glühwein trinken" wollen. Daher sollte die Öffnungszeit der Buden von bisher offiziell 21 Uhr bis 23 Uhr verlängert werden.

Kraft und Bereitschaft?

Manfred Hümmer (FW) stand dem "grundsätzlich positiv" gegenüber. Er erwähnte allerdings, dass einige Buden von Ehrenamtlichen betrieben werden, nicht von Händlern. Und inwieweit hier "Kraft und Bereitschaft" vorhanden seien, länger auszuharren, müsse erst abgefragt werden. Hümmer regte an, vielleicht mit zwei "Modelltagen" anzufangen, um zu sehen, wie gut das Publikum darauf eingeht.

Einer der Ehrenamtlichen ist CSU-Stadtrat Gerhard Käding. Er steht mit dem Gherla-Komitee in der entsprechenden Partnerschaftsbude, in der auch die Lose für die Tombola verkauft werden. Käding ist, vorsichtig ausgedrückt, kein Freund längerer Öffnungszeiten. Geöffnet wird der Markt um 11 Uhr, sagte Käding. Bis 15 Uhr sei "null los". Die Menschen in den Buden stünden sich bei Minusgraden "für die Katz" die Beine in den Bauch.

Die Hauptzeit, so die Erfahrung, liegt zwischen 17 und 19 Uhr. Wenn das Geschehen rund um die Türchenöffnung (ab 18.30 Uhr) vorüber ist, sei die Masse der Leute "schlagartig verschwunden". Käding: "Dann stehen Sie da bis 23 Uhr wegen der paar Alkoholiker herum." Im zuständigen Ausschuss soll darüber geredet werden.

Ohne die Partner aus Le Perreux muss diesmal der Weihnachtsmarkt auskommen. Aufgrund organisatorischer Probleme in der Gherla-Bude wurde den Franzosen im Sommer angeboten, ihre beliebten kulinarischen Schmankerl am dritten Adventswochenende im Gewölbekeller der Kaiserpfalz anzubieten. Dazu aber waren sie nicht bereit, sagt der Leiter der Tourist Info, Nico Cieslar. Auch Oberbürgermeister Uwe Kirschstein bedauerte die Absage der Partner. Sie sollen 2019 wieder eingeladen werden.

