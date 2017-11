Weihnachtsmärkte rund um Forchheim: Der Überblick

Wo es am Wochenende 25./26. November schon adventlich zugeht - vor 55 Minuten

FORCHHEIM - Kein Zweifel: Schon wieder weihnachtet es sehr, wie alle Jahre. Damit Sie vor lauter saisonalem Stress den Überblick behalten, haben wir die Weihnachtsmärkte, die dieses Wochenende im Landkreis Forchheim stattfinden, zusammengestellt.

Deko gehört zum Weihnachtsmarkt wie das Ei zu Ostern. © Roland Huber



Buckenhofen

Am Samstag, 25. November, findet zum zweiten Mal ein Christ-Königs-Markt statt. Die Ortsvereine sowie die Pfarrei St. Josef laden die Bevölkerung von 14 bis 20 Uhr auf den Kirchplatz ein. In Buden werden Essen und Trinken angeboten sowie handwerkliche Kunstgegenstände, Adventskränze, Gestecke und Geschenkartikel. Die Jugendkapellen des Musikvereins und die Regnitzmusikanten sorgen für Unterhaltung. Im Joe Cave unter der Kirche findet bis Sonntagnachmittag, 16 Uhr, eine Krippenausstellung statt.

Ein Ort der Stille mit Harfenklängen lädt von 18 bis 19.30 Uhr zum Entspannen ein. Die Vorabendmesse am Samstag wird auf 17 Uhr vorverlegt. Die Erlöse des Marktes gehen je zur Hälfte in die Vereinsarbeit und in wohltätige Zwecke. In diesem Jahr werden die Aktion „Weihnachten für alle“, die Peru-Hilfe Beit Shalom und eine notleidende Familie unterstützt.



Kleingesee

Zum Geheimtipp hat sich der Adventsmarkt in Kleingesee entwickelt, eine der ersten Adventsveranstaltungen in der Region. Beginn ist am Samstag, 25. November, mit einem feierlichen Hochamt um 18 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche. Auf dem Kirchenvorplatz rund um die Kirche öffnet nach dem Gottesdienst ein Adventsmarkt die Pforten.

Neben Bratwürsten, Glühwein, Waffeln, Schokofrüchten und Plätzchen werden weihnachtlicher Schmuck, Dekoartikel und vieles mehr zum Verkauf angeboten. Am Sonntag, 26. November, gibt es zudem pfannenfrische Langos. Am Sonntag öffnet der Adventsmarkt um 13.30 Uhr seine Pforten. Um 15 Uhr laden die Kleingeseer Chöre zu einem Konzert in die Herz-Jesu-Kirche ein. Mitwirkende sind der Männergesangverein „Harmonie“ Kleingesee, Chorios, Kleingeseer Kinderchor, Elena Kohlmann am Piano und Tobias Dörres an der Orgel. Der Eintritt ist frei. Weiterer Höhepunkt ist eine Christbaumverlosung, die um 17.30 Uhr stattfindet. Auch ein Kinderangebot gibt es. Der Erlös der Veranstaltung ist für die Herz-Jesu-Kirche, besonders für die Generalrenovierung der Dietmann-Orgel bestimmt.



Wohlmuthshüll

Alle Jahre wieder verwandeln sich Feuerwehrhaus und Dorfplatz in Wohlmuthshüll in ein stimmungsvolles Weihnachtsparadies, wenn die beiden Engelchen Eva und Lisa am Samstag, 25. November, um 16 Uhr den Weihnachtsmarkt eröffnen. Bis um 20 Uhr lässt das vielfältige Angebot an Edlem und Originellem, Gediegenem und Kostbarem kleine und größere Wünsche in Erfüllung gehen. Am Sonntag, 26. November, lädt der Markt ab 13.30 Uhr zum Stöbern, Staunen und Verweilen ein. Mit viel Tatendrang und Ausdauer hat die Dorfgemeinschaft seit März die wärmenden Accessoires, Adventskränze, Gestecke, Töpferartikel, Holzarbeiten und weitere zauberhafte Basteleien detailverliebt in Handarbeit erstellt.

Der Duft von zahlreichen Schlemmereien wie einem warmen Süppchen, Bratwürsten, Glühwein, Kinderglühwein, Kaffee, selbstgebackenen Plätzchen sowie einem umfassenden Kuchenbuffet umweht die liebevoll gestaltete Marktstätte. Ein wärmendes Schwedenfeuer ermöglicht gemütliche und besinnliche Momente mit Freunden und Bekannten. Kein Wunder also, dass der Wohlmuthshüller Vorweihnachtsmarkt für zahlreiche Marktliebhaber aus der Umgebung zu einem Muss geworden ist. Der gesamte Erlös wird wie jedes Jahr für wohltätige Zwecke gespendet.

Beim diesjährigen Markt geht ein Drittel an den Kindergarten St. Nikolaus, ein weiteres Drittel an die Kinderkrippe Zwergenland und der Rest an die Kirche Wohlmuthshüll. Auch die Wohlmuthshüller Landjugend beteiligt sich an ihrem Stand mit Waffeln und Kinderglühwein und spendet ihre Einnahmen an die „Mutmacher“ in Ebermannstadt. Am Sonntag gegen 17.30 Uhr schließen die Engelchen Eva und Lisa das vorweihnachtliche Marktgeschehen in Wohlmuthshüll.