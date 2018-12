Weihnachtstrucker: Forchheimer Schüler übergeben Pakete

Berufsschule und Berufsfachschule haben den Johannitern Päckchen für die Hilfsaktion überreicht - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - Erstmals, aber mit vollem Einsatz dabei: Das Berufliche Schulzentrum hat sich bei der Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter beteiligt. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Das berufliche Schulzentrum Forchheim hat 52 Pakete an die Johanniter Weihnachtstrucker übergeben..Foto: Barbara Ernst © Barbara Ernst



Das Berufliche Schulzentrum Forchheim beteiligte sich heuer zum ersten Mal an der Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter. In den ersten beiden Dezemberwochen wurden in den Klassen der Berufsschule und Berufsfachschule Sach- und Geldspenden gesammelt.

Einige Klassen unterstützten die Aktion mit teils großzügigen Geldbeträgen, andere steuerten komplette Päckchen bei. Die Forchheimer Firma Wellpappe stellte für die Sammelaktion kostenlos Kartons zur Verfügung. Insgesamt wurden mit der tatkräftigen Unterstützung von Schülern und MItarbeitern 52 Pakete gepackt und an die Johanniter übergeben, die sie an bedürftige Familien in Südosteuropa überreichen.

2017 haben die Johanniter-Weihnachtstrucker 58.000 Weihnachtspakete in Albanien, Bosnien, Rumänien und der Ukraine verteilt. Die Forchheimerin Nicole Endres war in Bosnien dabei und berichtet von "herzzerreißenden Momenten".

