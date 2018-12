Weihnachtstrucker: Kirchehrenbach feiert Pakete-Rekord

116 Pakete der Jugendfeuerwehr - Freizeitaktivität mit sozialem Engagement verbunden - vor 1 Stunde

KIRCHEHRENBACH - Im 40. Jahr kann die Jugendfeuerwehr mit 116 Paketen einen neuen Rekord bei der Weihnachtstrucker-Aktion der Johanniter erringen. 2018 wurde wieder einiges bewegt, veranstaltet und begleitet.

Insgesamt 116 Pakete sind in der Sammelstelle der Kirchehrenbacher Jugendfeuerwehr für die Weihnachtstrucker der Johanniter im Dezember abgegeben worden. © Feuerwehr/smü



In der Versammlung gab es von allen Seiten Lob für eine der sinnvollsten Freizeitbeschäftigungen für die Truppe um die Jugendwarte Matthias Weiß und Anna Schnitzerlein, die derzeit zwölf Anwärter zählt. Jugendsprecherin Svenja Bächer berichtete vom siebten Christbaumsammeln und der Spende von 1000 Euro an die Lebenshilfe Forchheim. Anfang Dezember haben sich die angehenden Brandschützer erneut an der Aktion Weihnachtstrucker der Johanniter Bayern beteiligt und eine Sammelstelle eingerichtet .

116 Pakete sind abgegeben worden. Ein neuer Rekord. Aus eigener Kasse steuerte der Nachwuchs vier Pakete im Wert von 100 Euro bei. Der Jahresbericht von Jugendwart Matthias Weiß setzte ein feuerwehrtechnisches i-Tüpfelchen: 36 Übungen, etwa 600 geleistete Stunden, Teilnahme an Jugendolympiade, Wissenstest und Abschluss einer Grundausbildung im April.

Als beste Übungsbesucherin erhielt Elena Pieger ein Präsent. Und so sieht der neue Vorstand aus: Svenja Bächer bleibt Jugendsprecherin, ihre Stellvertreterin bleibt Luisa Prell, Schriftführerin ist Elena Pieger, die Kasse wird von Felix Hack verwaltet, geprüft wird er von Maximilian Dietz und David Götz