Weilersbach: 45.000 Euro Schaden bei Unfall auf B 470

78-Jährige übersieht Autofahrer beim Überqueren der Bundesstraße - vor 37 Minuten

WEILERSBACH - Am Samstagmittag hat es an der Weilersbacher Kreuzung gekracht. Eine Autofahrerin wollte die Bundesstraße von Kirchehrenbach kommend überqueren und übersah dabei einen Autofahrer aus Ebermannstadt.

Vier Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Samstagmittag an der „Weilersbacher Kreuzung“. Die 78-jährige Fahrerin eines VW-Polo wollte die B 470 von Kirchehrenbach kommend überqueren. Hierbei übersah sie einen von Ebermannstadt Richtung Forchheim fahrenden 38 Jahre alten Skoda-Fahrer, prallte mit dessen Auto zusammen und stieß anschließend noch gegen einen auf der Gegenfahrbahn verkehrsbedingt stehenden Golf.

Laut der Polizei Ebermannstadt sind die drei am Unfall beteiligten Autos stark beschädigt worden. Drei der vier leichtverletzten Personen wurden vorsorglich ins Krankenhaus Forchheim gebracht. Es kam zu kurzfristigen Verkehrsbehinderungen zwischen Weilersbach und Kirchehrenbach.

pas