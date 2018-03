Weilersbach: Mehr geklaut als gedacht

Polizei sucht weinroten Passat mit Berliner Kennzeichen - vor 1 Stunde

WEILERSBACH - Neues zum Supermarkt-Diebstahl in Weilersbach hat die Ebermannstädter Polizei ermittelt.

Wie bereits berichtet hatten am Dienstagabend zwei unbekannte Täter einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Ebermannstädter Straße begangen. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Diebe wesentlich mehr Waren als ursprünglich angenommen entwendet hatten. Mittlerweile wird von einem Wert von etwa 800 Euro ausgegangen.

Weiterhin konnte das Fahrzeug genauer beschrieben werden. Es handelt sich um einen weinroten VW-Passat-Kombi mit dem amtlichen Kennzeichen: B-CR 1725, bei dem die vordere rechte Radkappe fehlt. Wem ist das Fahrzeug aufgefallen? Hinweisean die PI Ebermannstadt, Telefon (09194) 7388-0.