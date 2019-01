Die Footballer der Bamberg Phantoms (Weiße Hosen) trugen in ihrer Winter-Trainingsstätte, der Forchheimer Realschulhalle, ein Flag-Turnier aus. Mit der kontaktärmeren Variante, bei der Gegner nur symbolisch durch den Verlust seiner Flag zu Fall gebracht wird, kann auf engem Raum taktisches Verhalten und Koordination verbessert werden.

In vielen Orten waren die Sternsinger wieder unterwegs, um den Segen in die Häuser zu bringen und um Gutes zu tun: Dieses Jahr haben die Kinder für behinderte Kinder in Peru gesammelt. Die Nordbayerischen Nachrichten stellen einige der Sternsinger-Gruppen vor.