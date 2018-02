Welcome to Forchheim: Neues Touristen-Angebot

Dank einiger Abiturienten des Ehrenbürg-Gymnasiums können Besucher nun per Audioguide in Englisch und Spanisch die Stadt erkunden - vor 7 Stunden

FORCHHEIM - Die Schüler eines Praxis-Seminars am Ehrenbürg-Gymnasium haben in Kooperation mit der Stadt Forchheim einen Stadtrundgang mit Audio-Guide in englischer und spanischer Sprache entwickelt. Ab sofort können Touristen sich eines der beiden kleinen Geräte für 7,50 Euro ausleihen und damit drei Stunden lang die Altstadt erkunden.

Was sollten ausländische Touristen von Forchheim kennenlernen? Die Abiturienten des Ehrenbürg-Gymnasiums haben sich ihre Gedanken gemacht und Audio-Guides in englischer und spanischer Sprache entwickelt. © Foto: Udo Güldner



FORCHHEIM — "Die Schüler haben die Texte auf sprachlich hohem Niveau verfasst." Das Lob aus dem Munde David Branstons (Effeltrich) wiegt doppelt. Denn der gebürtige Brite aus dem nordenglischen Sheffield ist nicht nur Muttersprachler. Er führt seit drei Jahren auch ausländische Touristen durch Forchheim. "Ich musste nur einige historische Details berichtigen. Sonst war die Qualität hervorragend." Seiner gediegenen Stimme folgen in Zukunft all die einzelnen Besucher, die die fränkische Königsstadt auf eigene Faust durchwandern möchten.

"Für Individualreisende ist es eine echte Bereicherung," freute sich Tourismus-Fachmann Nico Cieslar, dessen Vorgängerin Irene Mattle schon vor einigen Jahren die Idee zu dem Projekt hatte, wie Englischlehrerin Kerstin Meyer berichtete. Die Kärrnerarbeit hatten 14 Schüler des Ehrenbürg-Gymnasiums Forchheim geleistet. Die angehenden Abiturienten hatten sich zuerst in die Stadtgeschichte vertieft. "Wir haben einige Stadtführungen besucht, um einen Eindruck von den Sehenswürdigkeiten zu bekommem," so die Spanisch-Lehrerin Ulrike Michaelis. Hernach machten sich Colmar Bächer, Pia Götzendörfer, Jakob Holdinghausen, Annemai Weigel, Lena Siering, Ronja Schüpferling, Alexandra Schmieder und Marco Kahlert daran, zu recherchieren, zu schreiben, eine Route zu erstellen. "Wir haben den Aufwand brutal unterschätzt."

Dabei gehen sie ihren eigenen Weg, um den Ortsfremden "Historia, cuentos y curiosidades de Forchheim en 20 paradas" zu zeigen. Zu den 20 Stationen gehören etwa "St Mary´s Chapel" (Marienkapelle), "Leaning Haus" (Schiefes Haus), "Nuremberg Gate" (Nürnberger Tor) oder "Town Brook" (Bächla). Im Hintergrund zogen Marcel Neundeubel und Sarah Staufer die organisatorischen Fäden, ohne die das Projekt niemals im einjährigen Zeitraum erfolgreich zu Ende gebracht worden wäre. Schließlich soll das P-Seminar praktische Erfahrungen ermöglichen, die später beim Studium oder im Berufsalltag von Vorteil sind. Sie suchten nach den Sprechern und fanden den Ex-EGF-Schüler Miguel Michaelis (Madrid), die Schülermutter Carla Fritsch (Mexikco City), sowie Beatrix Martinez und Raúl Vellosillo (Valencia).

Der stellvertretende Schulleiter Willi Klement war denn auch voll des Lobes "dass unsere Schüler so etwas gemacht haben." Schnell wurde den Jugendlichen im Alter von 17 oder 18 Jahren allerdings klar, dass es auch eine Broschüre bräuchte, um die ausländischen Gäste auf das neue Angebot hinzuweisen. So gestalteten David Knapek und Leon Hierath die beiden Faltblätter.

Nachdem die Erklärungen zu den Sehenswürdigkeiten in der schuleigenen Bibliothek, zu Hause am Küchentisch oder beim Schüleraustausch im baskischen Vitoria-Gasteiz aufgenommen waren, mussten Felix Therjan und Benedikt Schür sich um Tonqualität und Schnitt kümmern. "Wir haben da professionelle Hilfe von Simon Michael Schmitt in dessen Great Hall Tonstudio in Ebermannstadt bekommen."

Das Ergebnis kann sich sehen — und vor allem hören lassen, wie eine kleine Präsentation bewies. Für die Stadt Forchheim hat die Kooperation mit den Gymnasiasten den durchaus zählbaren Vorteil, mit vergleichsweise geringem finanziellen Aufwand an die Audio-Guides gekommen zu sein. Kurioserweise gab es bislang überhaupt kein solches Angebot, schon gar nicht auf Deutsch. Vielleicht um die eigenen Gästeführer zu schonen. Nun also Englisch und Spanisch. Demnächst soll es auch eine italienische und französische Version geben. Jetzt müssen nur noch die ausländischen Besucher Forchheim finden. 

UDO GÜLDNER