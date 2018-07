"Weltfairänderer" am HGF: Im Kleinen Großes tun

Nachhaltig und sozial gerecht durch den Alltag — Projektwoche am Herder-Gymnasium

FORCHHEIM - 2,6 Erden statt nur der einen bräuchte die Welt, würden alle Menschen auf dem Erdball so wie die Deutschen leben.

Schüler schenken fair gehandelten und produzierten Kaffee an Elternbeiratsvorsitzende Anette Dietrich aus. Der Verkaufsstand ist Teil der Projektwoche „Weltfairänderer“. © Foto: Schroll



So steht es auf dem Transparent des Projekts "Weltfairänderer", das zur Zeit im Herder-Gymnasium Forchheim (HGF) zu Gast ist. Im Laufe einer Woche tauchen die Schüler des Gymnasiums in Seminaren ein in die Probleme der Welt, die auch durch die hiesige Lebensweise entstehen.

Cedric Meyer, Zehntklässler und Schülersprecher, stellt das Verhalten seiner Generation in Frage. "Muss es sein, dass wir jedes Jahr ein neues Handy kaufen?", fragt er und seine Antwort hat er gleich parat: "Natürlich nicht." Nur ein Beispiel, wie sich seltene Rohstoffe, die für die Handyproduktion gebraucht werden, einsparen lassen.

Im Kleinen starten

Das Handeln des Einzelnen, es steht im Mittelpunkt der Projektwoche. "Das Wenige, das du tun kannst, ist viel", ist das Motto. Die Idee ist simpel: "Wir wollen jungen Leuten zeigen wie sinnvoll es ist, im Kleinen zu starten, um im großen Maß etwas zu bewegen", sagt Schulleiterin Ingrid Käfferlein, Gastgeberin des Projektes des Jugendamtes der Erzdiözese und des BDKJ-Diözesanverbandes Bamberg.

Im Kleinen, das könnte bedeuteten, beim Kopierpapier für die Schule nicht auf das billigste Angebot zu schielen, so Käfferlein. Das Papier für das HGF kommt aus Malaysia, könnte demnächst aber von umweltfreundlicheren Produzenten stammen, schlägt die Schulleiterin beim Pressegespräch zur Projektwoche vor. Die Entscheidung darüber müsste der Schulaufwandsträger fällen — in diesem Fall das Landratsamt.

Das in den Seminaren angelernte Wissen können die Schüler in Unterrichtspausen vor Ort umsetzen: Bei einem Projektstand schenken Schüler fair gehandelten Kaffee aus, verkaufen Schokolade oder Eis.

Ihre Botschaft in die Welt hinaus getragen haben die Schüler mit Karten, befestigt an Luftballons aus verrottbarem Material. Auf den Kärtchen haben sie notiert, wie sie versuchen, im Alltag nachhaltig zu leben und fordern den Finder darauf auf, es ihnen gleich zu tun.

Patrick Schroll Redakteur Nordbayerische Nachrichten Forchheim E-Mail