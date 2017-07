Weltmeister Kohl schwebt zum Bayern-Titel

Kunstrad-Ass aus Kirchehrenbach zeigt beim Heimauftritt keine Nerven - vor 36 Minuten

FORCHHEIM - Die Bayerischen Meisterschaften im Kunstrad und Einrad der Elite verliefen aus Sicht des Ausrichters RMSV Concordia Kirchehrenbach wunschgemäß. Während Melissa Schütz in der Forchheimer Ehrenbürghalle ein solides Debüt feierte, sicherte sich Weltmeister Lukas Kohl ungefährdet den Titel.

Im Regenbogentrikot des Weltmeisters hält Lukas Kohl dem Druck stand und die Balance. © Foto: Ralf Rödel



Früh im Wettkampf stand der Auftritt von Melissa Schütz auf dem Programm. Für die Psychologiestudentin haben sich in dieser Saison die Voraussetzungen geändert. Sie ist einerseits dem Juniorinnen-Feld entwachsen, andererseits verlegt sie sich nach dem Karriereende ihrer Schwester Sandra vom Zweier auf die Einzeldisziplin. Beim Sieg von Elena Slupina vom TSV Bernlohe (173,48) erreichte die 18-jährige Lokalmatadorin mit 105,43 von 109,40 Punkten Platz 10 von zwölf Teilnehmerinnen.

Für Vereinskollege Lukas Kohl heißt es derweil schon "go hard or go home", wie der 21-Jährige sagt. "Quäl dich oder geh' nach Hause", so die Übersetzung aus dem Englischen, steht für die gestiegenen Ansprüche des ehemaligen Junioren-Europameisters, der sich im vergangenen Dezember zum Weltmeister kürte und vor wenigen Tagen ganz nah am Weltrekord schnupperte. Nun saßen in Forchheim Freunde und Verwandte auf der Tribüne. "Da schaut man immer, wer schon alles da ist. Auch wenn ich mittlerweile Routine habe, kommt die Aufregung einen Tag vor dem Wettkampf aufs Neue", berichtet der Student aus Ebermannstadt-Wohlmuthshüll. Einen Vorteil beim Heimspiel in Forchheim sah er nicht: "Jeder Boden ist anders: Rillen, Wellen oder andere Unebenheiten sind immer unterschiedlich, sogar das verwendete Putzmittel kann einen Unterschied machen."

Dem Druck, den auch die Konkurrenten wie der spätere zweitplatzierte Martin Fürsattel aus Vach mit 186,62 Zählern erzeugten, hielt der Dominator souverän stand. 205,19 von 207 möglichen Punkten bedeuteten Platz 1. Bei zwei Testwettkämpfen in Pfungen (Schweiz) und in Hohenems (Österreich) steht ein schweißtreibender August bevor, ehe die Standortbestimmungen bei den Rennen zur German-Masters-Serie folgen.

LAURA ASSENBAUM