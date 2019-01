"Weltneuheit": Schloss Thurn präsentiert VR-Autoscooter

THURN

THURN - Zu Beginn der Saison 2019 gibt es im Erlebnispark Schloss Thurn bei Heroldsbach eine ganz besondere Neuerung: den weltweit ersten Virtual-Reality-Autoscooter.

Im "Steampunk VR Scooter" kann man vom realen Oberfranken in den virtuellen Wilden Westen eintauchen.



Im "Steampunk VR Scooter" können kleine und große Besucher in eine retro-futuristische Wild-West-Welt eintauchen und unter gleißender Wüstensonne gegeneinander antreten: Aus dem klassischen Autoscooter wird so eine virtuelle Wettkampfarena. "Eine Weltneuheit", heißt es in einer Mitteilung des Erlebnisparks.

Dort ging bereits vor drei Jahren die bayernweit erste Achterbahn an den Start, in der man mittels VR-Brille gleichzeitig einen virtuell animierten Achterbahn-Ritt erleben kann. Jetzt "werten wir einen weiteren Klassiker mit moderner Technologie auf", sagt Park-Geschäftsführer Benedikt Graf Bentzel zum neuen VR-Scooter. Entwickelt wurde dieser zusammen den Firmen VR Coaster und HolodeckVR, die sich auf die Produktion virtueller Fahrgeschäfte beziehungsweise der dafür nötigen Software spezialisiert haben.

Der Virtual-Reality-Autoscooter wird, wie auch ein neues virtuelles Achterbahnerlebnis, zum Start der neuen Saison, am 13. April, im Erlebnispark eröffnet.

