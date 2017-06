Wenn der Birnbaum in Pretzfeld Rosen trägt

Ungewöhnlicher Anblick neben dem Kirchengelände - vor 1 Stunde

PRETZFELD - Ein Birnbaum, der Rosen hervorbringt, das scheint es nur in Pretzfeld zu geben. Zumindest auf den ersten Blick.

Ein Birnenbaum, der Rosenblüten trägt. Der ungewöhnliche Anblick ist derzeit in Pretzfeld zu sehen. © Franz Galster



Ein Birnenbaum, der Rosenblüten trägt. Der ungewöhnliche Anblick ist derzeit in Pretzfeld zu sehen. Foto: Franz Galster



So mancher Besucher hebt verwundert den Blick zur Krone des Birnbaums in Pretzfeld, wenn er am Anwesen Herold, neben dem Kirchenareal, vorbeiläuft. Der alte Baum steht nahe der Straße im Garten. Eine Kletterrose hat in ihm einen starken Freund gefunden, an dem sie sich in ungewohnte Höhen emporranken konnte.

Der Baum in seiner ganzen Pracht. © Franz Galster



Der Baum in seiner ganzen Pracht. Foto: Franz Galster



Ganz oben suchen sich die Blüten das Tageslicht, was letztlich ein en sehr ungewöhnliches Bild ergibt. Schmuck daneben befindet sich ein Kreuz der Familie Herold und untermalt eine friedliche, ländliche Idylle. Der Korpus wurde restauriert, der Balken erneuert. Wenn es Pfarrer Florian Stark an Fronleichnam segnet, wird sich die Rosenpracht vermutlich schon verabschiedet haben.

Franz Galster