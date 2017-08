Wenn der Obazda nicht mehr Obazda heißen darf

Metzgerei Frank aus Forchheim muss die Spezialität umbenennen - vor 46 Minuten

FORCHHEIM - Seit Kurzem darf der Obazda in einigen Metzgereien nicht mehr als Obazda verkauft werden, wenn sich nicht an ein festgelegtes Rezept gehalten wird. So kommt es, dass nun auch in Forchheim statt Obazda auf einmal Käseaufstrich im Angebot ist. Wir haben mit Christian Frank, Inhaber der Metzgerei Frank, gesprochen.

Christian Frank © Foto: Pfrogner



Herr Frank, wie kam es zu der Umbennung von Obazda zu Käseaufstrich?

Christian Frank: Ein- bis zweimal im Jahr finden, organisiert von der Landesuntersuchungsanstalt für Lebensmittel in Erlangen, Lebensmittelkontrollen in Lebensmittelbetrieben statt. Die Ware wird von den Lebensmittelkontrolleuren genau auf ihre Inhaltsstoffe und Zutaten überprüft. Falls diese nicht bestimmten Leitsätzen entsprechen, ist es verboten das Produkt unter diesem Namen zu verkaufen. Bei unserem Obazda ist es an nur einer einzigen Zutat gescheitert. Statt Butter verwenden wir Schmelzkäse, ansonsten ist alles wie im festgelegten Leitsatz enthalten. Es ist wirklich nur an der Butter gescheitert. Deshalb heißt Obazda bei uns nun "Käseaufstrich".

Was halten Sie von dem vorgegebenen Leitfaden?

Christian Frank: Für mich persönlich ist Obazda kein fixes Produkt, sondern lediglich ein Name für eine Mischung verschiedener Käse. Durch die strikte Einhaltung des vorgegebenen Leitfadens wird es ein festes Produkt. Dadurch wird die Vielfalt dieses einzigartigen Produkts stark eingeschränkt.

Befürchten Sie den Verlust von Kunden durch die Umbenennung des Obazda in Käseaufstrich?

Christian Frank:Es ist zwar umständlicher den Obazda als Käseaufstrich zu verkaufen, aber bisher haben wir keinen Verlust an Kunden zu verzeichnen.

JANA RÖCKELEIN