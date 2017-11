Wenn ein Burker zum Burgherrn wird

Bernhard Weber ist der neuer Verwaltungschef der Nürnberger Kaiserburg - vor 43 Minuten

FORCHHEIM - My home is my castle: Das darf Bernhard Weber mit Fug und Recht über seine berufliche Heimat behaupten. Der 46-jährige Burker ist der neue "Burgherr" auf der Nürnberger Kaiserburg.

Bernhard Webers Arbeitsplatz ist die Nürnberger Kaiserburg. © Michael Matejka



"Mit meinem Lebenslauf kann ich auf Partys keinen Eindruck schinden", sagt Bernhard Weber. Volksschule Burk, Realschule Forchheim, Ausbildung in der Forchheimer Raiffeisenbank zum Bankkaufmann, Fach-Abi, Wechsel in die Beamtenlaufbahn im gehobenen Dienst, seit 1998 Verwaltungsbeamter in der Verwaltungsgemeinschaft Dormitz, das waren bislang seine Stationen. "Auslandssemester oder gar exotische Praktika kann ich nicht aufweisen."

Seit 100 Tagen, genauer gesagt seit 1. August, ist der Burker nun der neue Vorstand der Burgverwaltung Nürnberg. Der Präsident der Bayerischen Schlösserverwaltung führte ihn in sein neues Amt ein. Die Schlösserverwaltung ist dabei direkt dem Finanzministerium unterstellt: "Der Finanzminister ist unser oberster Chef."

"Schlösser, Burgen und Gärten, das ist einfach toll", meint Weber, damit "kann ich Privatinteressen und Arbeit zusammenbringen". Der 46-Jährige entspannt in seiner Freizeit gerne draußen, gerade erst, so erzählt er, habe er seinen Garten winterfest gemacht und die empfindlichen Pflanzen ins Winterquartier gebracht.

Herrenchiemsee am schönsten

Seine persönlichen Favoriten sind die Ludwig-Schlösser und davon besonders Herrenchiemsee, "aber ich schätze auch die Ruhe der fränkischen Burgen". Die Plassenburg in Kulmbach etwa, oder aber Bayreuth. Auf die Wagnerstadt angesprochen gibt Weber gleich einen Ausflugstipp mit auf den Weg: Der Fußweg zum Neuen Schloss, die Eremitage, das ist seins, und nicht zu vergessen: "Die Gärten! Schauen Sie sich die Gärten an!"

Entscheidungen für nötige Baumaßnahmen fallen in Webers Aufgabenbereich und natürlich die Frage: "Was machen wir wann in den Gärten?", genauso wie Empfänge, Staatsempfänge und Veranstaltungsanfragen. Dabei sei es auch wichtig, "die Burg als Marke" nach außen zu tragen. "Bei uns muss keiner einen Hofknicks machen, aber wir achten schon darauf, die Würde des Objekts in modernem Maß zu erhalten."

Webers Büro liegt inmitten der historischen Kaiserburg. "Wenn ich die Freiung runter schaue, über die Dächer der Stadt blicke und am Nachhauseweg der Sinwellturm leuchtet, das ist schon schön", sagt der Mann, der sich in seiner Freizeit nicht nur für U- und E-Musik, sondern auch für Lyrik interessiert und Gedichte schreibt: "Ich hänge einer gewissen Romantik an."

Einen schönen Arbeitsplatz habe er: "Die Leute bringen Wohlwollen und nicht Argwohn mit." Das sei in Dormitz schon ein wenig anders gewesen, "Eine Gemeinde ist ein dankbarer Abnehmer für Beschwerden."

Der höchste Beamte Nürnbergs

"Ich bin der höchste Beamte Nürnbergs", scherzt Weber, und fügt schnell "vom Meeresspiegel aus" an, doch damit nicht genug an Superlativen: Bei seinem Vorgängerjob in Dormitz sei er "der südlichste Beamte Oberfrankens" gewesen.

"Schlösser, Burgen und Gärten, das ist einfach toll", sagt Bernhard Weber, © Roland Huber



Doch wie sieht die Burg der Zukunft aus, wie begeistert man junge Menschen für den Burgen- und Museumsbesuch? "Die Burg muss zum Menschen kommen", ist sich Weber sicher: Mit verschiedenen Veranstaltungen im Objekt müsse man die Besucher leiten. Spielstationen für die Kinder etwa, Aktionen für Jugendliche, denn: "Sie werden keinen Jugendlichen finden, der sich vor einen gläserne Schaukasten stellt."

Wenn in der Silvesternacht Raketen in den nächtlichen Himmel stürmen, dann hat Weber Nachtdienst auf "seiner" Burg, "da bin ich Brandwache". Dann wird er zusammen mit Partnerin und zweijährigem Sohn auf der Freiung stehen, die atemberaubende Aussicht genießen und dem Lichtermeer über der Stadt zusehen: "Das ist mein erstes Silvester als Burgvogt", sagt er.

BIRGIT HERRNLEBEN