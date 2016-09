Wenn Forchheimer Helfer zu Opfern werden

FORCHHEIM - „Autsch!“, denkt man manchmal bei der Lektüre des täglichen Polizeiberichts: Oft geraten die „Freunde und Helfer“ bei Einsätzen selbst in die Bredouille. Auch die Rettungskräfte und Notärzte sind vermehrt der Aggression ihrer Patienten ausgeliefert.

An anderen Kliniken schon Realität, in Forchheim jedoch noch kein Thema: Ein Sicherheitsdienst, der die Krankenhausmitarbeiter vor allzu rabiaten Patienten schützt. © Archivfoto: Rudi Ott



Ein junger Mann verbeißt sich bei der Sandkerwa in Bamberg in einen Polizisten. Er beißt so fest, dass sich sein Kiefer verkrampft und es für die Kollegen schwierig wird, die ungewollte Vereinigung von Zähnen und Polizisten-Bein auseinander zu lösen. Davor gab es keinen großen Streit: Bereitschaftspolizisten liefen vorbei, der 26-Jährige beleidigte die Beamten und fing dann an zu pöbeln und schubsen.

Ein Einzelfall? Die Meldungen über Beißattacken nehmen zu, belegen die Zahlen des Bayerischen Landeskriminalamts. Alleine im vergangenen Jahr gerieten 281 bayerische Polizisten-Extremitäten zwischen die Zähne aggressiver Bürger (wir berichteten).

„So etwas passiert in Situationen der Festnahme, zum Beispiel, wenn man jemanden fesselt oder ins Auto bringt“, erklärt Jürgen Knauer, Forchheimer Polizeichef. Gefühlt seien die Aggressionen gegen Polizisten im Laufe der Jahre mehr geworden. „Als ich vor 24 Jahren meinen ersten Tag in der Ausbildung hatte“, erzählt Knauer, „hatten die Leute deutlich mehr Respekt“.

Schubsen und beleidigen

Im Vergleich zum Rest Bayerns wird in Forchheim eher selten zugebissen: 2014 gab es insgesamt 14 Körperverletzungen gegenüber Polizeibeamten, darunter ein Biss. Gar nicht gebissen wurde 2015, dafür gab es insgesamt 19 Körperverletzungen. Auch heuer geriet bislang erst ein Beamter zwischen die Zähne.

Reibungslos geht es jedoch so gut wie nie zu. Ein Beispiel: Randalieren Menschen in der Öffentlichkeit und zeigen sich „renitent“, wie es in der Polizeisprache heißt, müssen sie „zu Boden gebracht“ werden. Knauer schildert Fälle, bei denen sich Passanten dann auf die Seite des am Boden liegenden, vermeintlichen Opfers schlagen würden und die Beamten von hinten schubsen. Auch bei Familienstreitigkeiten kommt es vor, dass erst die Polizei gerufen wird, die Familie dann aber doch zusammenhält und letztendlich alle gemeinsam auf die Beamten losgehen — inklusive des Täters.

Auch wenn Leute bei einem Einsatz stören, mit dem Smartphone filmen, sich einmischen, behindere das die Polizeiarbeit erheblich, gibt Knauer zu bedenken. Es sind jedoch nicht nur Polizisten, die immer häufiger mit Bürgern aneinander geraten, sagt Knauer: „Auch Rettungsdienste und andere Vertreter staatlicher Institutionen sind betroffen.“

Bei der Feuerwehr kennt man das Problem schon länger. „Unser Vorteil ist, dass unser Ansehen in der Bevölkerung sehr groß ist“, erzählt Florian Burkhardt, Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Forchheim. Dennoch ist die Uneinsichtigkeit mancher Menschen ein ewiges Problem: „Absperrungen werden ignoriert, Feuerwehrmänner beschimpft und sogar angefahren.“ Ein Beispiel aus seinem Erfahrungsschatz: Ein wütender Autofahrer, dem es nicht passte, dass ein Radrennen stattfand, fuhr eine Warnbake um, hinter der Burkhardt stand, und versuchte, die Straßensperre über den Gehsteig zu umfahren. Nur 150 Meter weiter konnte den Mann dann ein quer gestelltes Feuerwehrfahrzeug stoppen.

Kein Einzelfall: „Es kommt immer wieder vor, dass Einsatzkräfte an- und umgefahren werden.“ Einen Anstieg der Aggression kann Burkhardt nicht verzeichnen — Bedrohungen und Beleidigungen gibt es immer wieder, sagt er.

Wenig Geduld, viele Ansprüche

Auch die Mitarbeiter von Uwe Lehmann, Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädie am Forchheimer Klinikum, müssen des Öfteren aggressive Patienten beruhigen. Mehr Ansprüche, weniger Geduld, das sei die Tendenz im Klinikum, sagt Lehmann.

Besonders in der Notaufnahme ist die Stimmung manchmal aufgeheizt: Natürlich erscheinen die Abläufe in einer Klinik manchmal undurchschaubar für die Patienten, erklärt Lehmann. Die Ungeduld mancher kann er dennoch nicht verstehen: „Wenn ein schwer verletztes Kind in der Notaufnahme vor einem chronischen Patienten vorgezogen wird, muss das doch klar sein“, sagt er. Ist es aber scheinbar nicht. Ihren Forderungen verleihen manche Patienten dann mit Gewalt Nachdruck.

Einen Sicherheitsdienst wie im Nürnberger Südklinikum gibt es in der Forchheimer Ambulanz allerdings nicht. „Wenn das im Frühjahr mit den Kräutermischungskonsumenten weiter gegangen wäre, hätte man darüber nachdenken müssen“, sagt Lehmann. Auch die Rettungskräfte hatten im Frühjahr mit Kräutermischungskonsumenten alle Hände voll zu tun.

Das Gefährliche an den Drogenpatienten: Manchmal schwanken sie von Sekunde zu Sekunde „von gut auf böse — das ist aber bei Alkoholikern genauso“, sagt Josef Kern, der Leiter des Forchheimer BRK-Rettungsdiensts. Ein Beispiel dafür: Betrunkene Disco-Besucher in Gunzendorf.

Doch geraten die BRK-Rettungskräfte eher selten ins Schussfeuer: „Wenn ein Patient aggressiv wird, dann holen wir die Polizei dazu — das sind dann eigentlich diejenigen, die alles abbekommen.“ Als schlimm empfindet er die Aggressivität hier im Raum Forchheim nicht: „Es ist zum Glück eben doch ein ländlich geprägter Bereich.“

