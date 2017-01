Wertvolle Münzsammlung in Burk gestohlen

Einbrecher kamen über die Terrassentür ins Haus - vor 10 Minuten

FORCHHEIM-BURK - Einbrecher sind am Donnerstagnachmittag gewaltsam in ein Wohnhaus in Burk eingedrungen und haben eine wertvolle Münzsammlung und Schmuck gestohlen.

Symbolbild © Symbolfoto



Symbolbild Foto: Symbolfoto



Zwischen 15 Uhr und 18 Uhr hebelten die Täter eine Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zu dem Einfamilienhaus in der Burker Straße. Nach den bisherigen Erkenntnissen der Kripo Bamberg hatten es die Einbrecher hauptsächlich auf eine wertvolle Münzsammlung abgesehen, entwendeten aber auch verschiedene Schmuckstücke. Die Ermittler der Kriminalpolizei Bamberg bitten um Mithilfe.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

Die Beamten fragen: Wem sind am Donnerstagnachmittag, vorrangig zwischen 15 Uhr und 18 Uhr, in der Burker Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat im Vorfeld in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge gesehen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten?

Hinweise an die Polizei unter Telefon (0951) 9129-491.

nn