Wespen: Attacken an der Kaffeetafel bleiben aus

So wenig Wespen heuer wie lange nicht mehr: Regionale Experten nennen Regen und Strukturwandel als Gründe - vor 53 Minuten

FORCHHEIM - Kaum steht der Zwetschgenkuchen am Tisch, sind sie auch schon da, die Wespen. Doch wo sind die nervigen Viecher in diesem Sommer? Bislang sind kaum Wespen zu sehen. Experten führen dafür mehrere Gründe an.

Wer Wespenstichen vorbeugen möchte, sollte beim Kuchenessen im Freien vorsichtig sein. © Foto: DHB



Der Sommer 2015 war ein Super-Sommer für die Wespen. Das Wetter war heiß und trocken. Ideale Bedingungen für die Insekten. Das größte Wespenproblem in diesem Jahr: Der Regen.

Nicht nur das Wetter macht Johannes Mohr, Fachbereichleiter Landschaftspflege und Landespflege am Landratsamt Forchheim, verantwortlich für den Rückgang der Wespenpopulation. „Eine ganze Gilde der Insekten ist deutlich weniger geworden“, erklärt der Biologe in einem Gespräch mit unserer Zeitung.

„Schauen Sie doch mal zu den Bienen“, so Mohr, „die Imker schreien, weil es immer weniger Bienen gibt.“ Verantwortlich macht Mohr dafür nicht nur das Wetter, sondern vor allem den Strukturwandel in der Landwirtschaft. Weil die Raine am Feldrand fehlen, fehlen auch die Pollen und der Nektar für die Insekten. „Bundesweit“, so Mohr, „verzeichnen wir erhebliche Ausfälle.“ Das heißt im Klartext, die Insekten finden nichts mehr zu fressen.

Dabei sind die Wespen durchaus nützliche Tiere, sie sind Fleisch- und Aasfresser. Außerdem fangen sie die lästigen Schnaken weg und vertilgen Schädlinge, wie Christian Kiehr erzählt. Der Vorsitzende des Bund Naturschutz in Ebermannstadt rät zur Gelassenheit. Eigentlich machen Wespen nichts, so Kiehr, es sei denn man stört sie und steht zum Beispiel im Fluggebiet der Wespen. Dann rät Kiehr dazu, den Gartentisch einfach zu verschieben und den Zwetschgenkuchen abdecken. Auf jeden Fall solle man darauf achten, dass „ein gemeinschaftliches Leben zwischen Mensch und Tier möglich sei“.

Auf Nahrungssuche

Wespen sind das Forschungsgebiet von Stefan Schmidt. Der wissenschaftliche Mitarbeiter der Sektion Hymenoptera der Zoologischen Staatssammlung in München, kümmert sich von berufswegen um Hautflügler (Hymenoptera), zu denen neben Wespen auch Bienen und Ameisen gehören. „Die Wetterbedingungen heuer waren nicht optimal“, sagt Schmidt im Gespräch mit den Nordbayerischen Nachrichten, „durch zu viel Regen ist der Boden verpilzt.“ Die Monate Mai und Juni seien eigentlich die „Hauptwachstumszeit“ der Wespen, doch wenn es so wie in diesem Jahr wetterbedingte Ertragseinbrüche in der Landwirtschaft gebe, dann fänden auch die Wespen weniger Nahrung auf dem Feld. Dann müssten die Insekten ihre Nahrungssuche auf den häuslichen Bereich ausweiten und würden dadurch auch aggressiver.

Hornissen fressen Wespen

Es gebe übrigens tausende von Arten bei Wespen, erklärt Schmidt, die „lästigen Tiere im häuslichen Bereich sind dabei die Gemeine und die Deutsche Wespe.“ Als Nützling ist die Hornisse - sie zählt auch zu den Wespenarten - bekannt und auch geschützt. Was viele Menschen nicht wissen: Hornissen fressen Wespen. „Solange man Hornissen hat, hat man keine Wespen“, beruhigt Schmidt. Das Wespen-Intermezzo, so Schmidt, dauere meist bis Oktober, „die meisten Wespen überleben den Winter nicht“.

