Wichsenstein: Garage ging nachts in Flammen auf

60.000 Euro Sachschaden — Keine Verletzten - vor 12 Minuten

WICHSENSTEIN - Am Freitagmorgen ist eine Garage aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Die Spezialisten der Kriminalpolizei Bamberg haben nach eigenen Angaben die Ermittlungen übernommen. Verletzt wurde niemand, aber der Sachschaden liegt bei etwa 60 000 Euro.

Kurz vor 5 Uhr früh wurde ein Bewohner auf starken Rauch aus seiner Garage aufmerksam und schlug Alarm. Rasch waren sowohl die Ebermannstadter Polizei als auch insgesamt etwa 100 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus der Umgebung vor Ort.

Wohnhaus nicht betroffen

Die Feuerwehrleute konnten ein Ausbreiten der Flammen auf das angebaute Wohnhaus verhindern und das Feuer schnell löschen, so die Polizei. An der Garage, einer darunter befindlichen Hobbywerkstatt und mehreren Motorrädern entstand aber ein Sachschaden in Höhe von rund 60 000 Euro.

Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Hinweise für eine Brandstiftung liegen jedoch nicht vor. Die Kriminalpolizei ermittelt.

nn