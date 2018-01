Wie die Forchheimer Jusos zur Anti-GroKo-Kampagne stehen

Interview mit Juso-Chef Paul Wichtermann - vor 3 Stunden

FORCHHEIM - Die Jusos in NRW machen mobil gegen die mögliche Große Koalition: "Tritt ein, sag’ nein", lautet die neue Kampagne. Die Idee: Menschen sollen in die SPD eintreten, um beim Mitgliederentscheid den Koalitionsvertrag ablehnen zu können. Was hält Paul Wichtermann, Juso-Kreisvorsitzender von Forchheim, von der Aktion?

Die SPD tritt in die Koalitionsverhandlungen ein. Die Jusos in NRW machen mit einer besonderen Aktion mobil dagegen. Und was sagen die jungen Sozialdemokraten im Landkreis Forchheim dazu? © Oliver Berg/dpa



Die SPD tritt in die Koalitionsverhandlungen ein. Die Jusos in NRW machen mit einer besonderen Aktion mobil dagegen. Und was sagen die jungen Sozialdemokraten im Landkreis Forchheim dazu? Foto: Oliver Berg/dpa



Herr Wichtermann, "Tritt ein, sag’ nein" – gibt es auch in ihrem Kreisverband Forchheim mehr Eintritts-Anträge in die SPD?

Paul Wichtermann: Aktuell nicht, aber das kann ja noch passieren. Generell finde ich mehr Parteieintritte natürlich gut. Diese Kampagne sehe ich mit gemischten Gefühlen, da sie einerseits SPD-Unterstützer dazu bringt, sich in unserer Partei zu engagieren. Andererseits ist eine kurzzeitige Mitgliedschaft, nur um mit "Nein" beim Groko-Entscheid zu stimmen und dann daraufhin die Partei zu verlassen, unsinnig – da die Entscheidung sich einer Partei anzuschließen, auch mit Engagement und Gestaltungswillen verbunden ist.

Was sagen Sie zum knappen "Ja" für GroKo-Verhandlungen, das auf dem SPD-Sonderparteitag beschlossen wurde?

Paul Wichtermann © Foto: Jusos



Paul Wichtermann Foto: Foto: Jusos



Paul Wichtermann: Ich – und da ich auch für meinen Kreisverband sprechen – lehnen eine Neuauflage der GroKo klar ab. Das Sondierungspapier zeigt, wie wenige SPD-Positionen mit den Unionsparteien durchzusetzen sind. Unsere Kernforderung, die Bürgerversicherung, fehlt gänzlich. Als Schüler bin ich zusätzlich enttäuscht, dass das Kooperationsverbot nicht aufgehoben wurde.

Wird die Partei diese Zerreißprobe überstehen?

Paul Wichtermann: Falls am Ende der Verhandlungen eine GroKo kommt, werde ich das akzeptieren und mich weiter in der SPD engagieren. Ich glaube aber auch nicht, dass die GroKo unser Untergang wird. Wir haben als Partei die Verfolgung durch die Sozialistengesetze unter Bismarck überstanden, zwölf Jahre lang KZ-Haft und Terror der Nazis überlebt. Und auch wir haben zwei Spaltungen hinter uns. Eine GroKo wird uns da nicht in die Knie zwingen.

Philipp Peter Rothenbacher Nordbayerische Nachrichten Forchheim-Ebermannstadt E-Mail