Wie Frauen zurück in den Job finden

Agenturfür Arbeit Bamberg-Coburg will mit Aktionstag informieren - vor 23 Minuten

FORCHHEIM - Endlich wieder in den Job zurück: Am 3. Mai klärt die Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg im Rahmen eines Aktionstages über den möglichen Wiedereinstieg für Frauen ins Berufsleben auf.

(Symbolbild) © colourbox.com



(Symbolbild) Foto: colourbox.com



In Zusammenarbeit mit dem Jobcenter wird von 9 bis 14 Uhr die Beauftragte für Chancengleichheit am Telefon Auskunft geben. Unter der Nummer (09561) 93139 kann man anrufen und Fragen zur Berufsrückkehr stellen. Die Beauftragten für Chancengleichheit aus den Jobcentern Bamberg und Coburg Stadt und Land, Forchheim, Kronach und Lichtenfels beteiligen sich an der Aktion.

„Es gibt im Agenturbezirk Bamberg-Coburg ein großes Potential gut ausgebildeter Frauen. Wir möchten sie wieder für den Arbeitsmarkt gewinnen“, sagt Brigitte Glos, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bamberg-Coburg. Beim direkten Kontakt kann individuell besprochen werden, was in verschiedenen Lebenssituationen ratsam wäre.