Wie kann man Einbrüche verhindern?

FORCHHEIM/HILTPOLTSTEIN - Am helllichten Tag ist in Hiltpoltstein eingebrochen worden. Die Bürger sind berechtigt verunsichert, findet die Polizei. Für die beiden Inspektionen ist der Einbruch bei Tag ein Novum.

Keiner da? Dann nichts wie die Werkzeuge anwenden . . . Die Polizei im Landkreis ist überrascht worden von der steigenden Anzahl der Einbrüche am hellichten Tag. © Foto: Colourbox.de



Es geschah am helllichten Tag. In einem Wohnhaus in Hiltpoltstein ist eingebrochen worden. Die Bürger sind besorgt. Eine Sorge, die von der Polizei durchaus ernst genommen wird.

Trotzdem ist dieser Einbruch noch nie dagewesen im Landkreis Forchheim und in den beiden Polizeiinspektionen Ebermannstadt und Forchheim. "Das ist der erste derartige Fall. Bisher gab es hier nur die Dämmerungseinbrüche", sagt Manfred Hänchen, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion in Ebermannstadt.

Auch die Forchheimer Polizei kennt Einbrüche zur Tageszeit nicht und war auch von den typischen Dämmerungseinbrüchen nur wenig betroffen, wie Polizeihauptkommissarin Bianca Zapf erklärt. Für ganz Oberfranken betrachtet, kommen Wohnungseinbrüche zur Tageszeit durchaus vor, wenn auch seltener, weil das Entdeckungsrisiko höher ist, wie Pressesprecherin Anne Höfer berichtet.

Tageslicht kein Schutz mehr

Gerade weil das Tageslicht in der Regel ein Schutzfaktor ist, verunsichert dieser Einbruch nicht nur in Hiltpoltstein die Bürger. Die Bewohner hatten das Haus für gerade einmal 45 Minuten verlassen. Oft würden die Anwesen vorher ausspioniert, informiert Höfer. Das vermutet auch Manfred Hänchen. Das Haus in Hiltpoltstein befand sich in einer Randlage, war kaum einsehbar. Möglicherweise geschehe das Ausspionieren durch Bettler, die derzeit häufig unterwegs seien und an der Haustüre um Kleinigkeiten bitten. Das vermuten auch die besorgten Bürger, die überlegen, wie sie sich am besten schützen können.

Die Rollos geschlossen halten, damit es die Einbrecher schwerer haben? "Auf keinen Fall. Geschlossene Rollos deuten darauf hin, dass niemand da ist", betont Hänchen. Wenn Autos mit fremden Kennzeichen herumfahren, sollten die Bürger die Polizei informieren. Die Bürger sollten lieber einen dieser Hinweise zu viel als zu wenig geben. Mit den anderen Inspektionen auch aus anderen Bezirken könnten dann diese Kennzeichen und Hinweise im Rahmen der Lagearbeit verglichen oder andere Gemeinsamkeiten ausgearbeitet werden, um Hinweise auf die Täter zu erhalten.

Banden sind unterwegs

Diese sind, das müsse so gesagt werden, häufig osteuropäische Gruppen, so das Präsidium Oberfranken. Die Bandenkriminalität ist gerade im Bereich Wohnungseinbruch groß. Hinweise sollten nicht erst zwei Stunden oder noch später gegeben werden, damit gleich eine Fahndung eingeschaltet werden könne, wie das bei dem Einbruch in Hiltpoltstein der Fall war.

"Zu dem weißen Auto gingen einzelne Hinweise ein, denen umgehend nachgegangen wird", bekräftigt die Polizeisprecherin. Allgemein betrachtet sind die Einbrüche jedoch weniger geworden. Gründe für den Rückgang bei den Einbrüchen gibt es wohl mehrere. Die Polizei sei gerade wegen der Dämmerungseinbrüche mehr in die Orte gefahren. Doch auch die Gesetzesänderung sieht Manfred Hänchen als Grund. So ist die Strafandrohung erhöht worden. "Das könnte abgeschreckt haben", meint der Dienststellenleiter der Ebermannstädter Polizei.

Und wenn es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zum Einbruch gekommen ist? "Wichtig ist, die Nerven zu behalten, nichts anzufassen und sofort die Polizei zu informieren", bekräftigt Höfer. Selbst wenn man in seinem Haus beschädigte Dinge findet oder Sachen vermisst.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück achten und ansprechen.

Kennzeichen und Beschreibungen verdächtiger Autos und Personen notieren.

Bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei und Nachbarn informieren.

In Mehrfamilienhäusern sollten die Hauseingangs-, Keller- und Bodentüren stets verschlossen sein.

Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Auch wenn das Haus nur kurzzeitig verlassen wird, sind leicht zugängliche Fenster zu schließen. Türen sind zweifach abzuschließen.

Rollläden sollten nur zur Nachtzeit geschlossen werden. Andernfalls signalisiert der Bewohner Abwesenheit.

Die Wohnung länger abwesender Nachbarn betreuen und den Briefkasten leeren. Es geht darum, einen bewohnten Eindruck zu erwecken.

Auf dem Anrufbeantworter keine Hinweise auf Abwesenheit geben.

Bei Gefahr und in Verdachtsfällen sofort die Polizei über Notruf 110 informieren.

Kriminalpolizeiliche Fachberater informieren: Neben den Ermittlungs- und Fahndungsmaßnahmen setzt die Oberfränkische Polizei vor allem auf die Präventionsarbeit. Über Möglichkeiten zur Sicherung der eigenen vier Wände informieren kostenlos die Beratungsstellen in Bamberg, Bayreuth, Coburg und Hof. Verhaltenstipps werden verständlich erklärt und individuell auf die Bedürfnisse und Vorstellungen der Haus- und Wohnungsbesitzer abgestimmt, damit die Langfinger ohne Beute abrücken.

