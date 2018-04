Wie oft gehen die Forchheimer noch zur Beichte?

Katholische Pfarrer berichten von Tendenzen - Wer beichtet, den plagt oft Neid - vor 1 Stunde

FORCHHEIM - "Ego te absolvo": Gerade in der Osterzeit sprechen katholische Priester diese Worte besonders oft, um Beichtende von ihren Sünden loszusprechen. Doch wird das Sakrament heutzutage überhaupt noch in Anspruch genommen? Die NN haben bei katholischen Pfarrern nachgefragt.

Viele Gläubigen bevorzugen die Beichte in der Gebetsstätte in Heroldsbach. In der Marienkirche widmet sich Pater Ludwig den Nöten der Besucher. © Foto: Roland Huber



Viele Gläubigen bevorzugen die Beichte in der Gebetsstätte in Heroldsbach. In der Marienkirche widmet sich Pater Ludwig den Nöten der Besucher. Foto: Foto: Roland Huber



"Das Schuldbewusstsein der Menschen wird weniger", erzählt Richard Brütting, Pfarrvikar des Pfarreienverbundes Forchheim-Ost. Seiner Erfahrung nach gibt es bei der Beicht-Praxis eine klare Tendenz: Es kommen immer weniger Gläubige in den Beichtstuhl. "Ich stell’ ja nix an": Diese Aussage höre der Pfarrvikar besonders oft.

Für Martin Emge, Pfarrer in St. Martin und Regionaldekan, geht die Tendenz in eine ganz andere Richtung. Gerade in der Karwoche war der Ansturm in seiner Gemeinde groß: Täglich verbrachte er acht Stunden im Beichtstuhl, während sich davor schon Schlangen bildeten.

Weniger, aber besser

Zwar gäbe es außerhalb der Osterfeiertage weniger Beichtende, doch Emge freut sich über eine aus seiner Sicht positive Entwicklung: "Früher kamen zwar noch mehr Menschen, aber die legten meist nur Anstandsbeichten ohne echte Reue ab. Heute sind es weniger — aber die, die beichten, meinen es wirklich ernst."

Aber: "In einem Beichtgespräch geht es nicht darum, therapeutische Hilfe zu leisten. Wenn ein Beichtender zum Beispiel krankhaft ängstlich ist oder Eheprobleme hat, verweise ich im Anschluss an das Beichtgespräch auch mal an professionelle Beratungsstellen."

450 Beichten im Monat

Was die Menschen ihnen anvertrauen, fällt natürlich unters Beichtgeheimnis. Doch ein Hauptthema kann von Richard Brütting schon genannt werden: Neid. "Das Problem, anderen nichts gönnen zu können, ist schon sehr präsent."

Von solchen und anderen negativen Gedanken möchten sich auch hunderte Wallfahrer freimachen, die in die Gebetsstätte nach Heroldsbach kommen. Rektor Pater Ludwig spricht von 400 bis 450 Beichten im Monat: "Neben älteren Leuten, die gruppenweise in Bussen anreisen, suchen uns Menschen aus allen Altersgruppen auf." Auch er kann nicht bestätigen, dass das Bedürfnis zu beichten nachlassen würde.

Die Beichte gilt in katholischen und orthodoxen Kirchen als Sakrament. Alle getauften Gläubigen sind zur häufigen Beichte eingeladen. In der römisch-katholischen Kirche wird dazu angehalten, mindestens einmal im Jahr zu beichten. Wer zur Beichte geht, gesteht sich und Gott seine Sünden ein. Es geht darum, diese nicht nur zu bekennen, sondern auch zu bereuen.

KIRSTEN WIRSCHING