Wieder Autokratzer in Kirchehrenbach unterwegs

Ford Fiesta mit Wellenmuster verunziert - vor 1 Stunde

KIRCHEHRENBACH - Erneut war in Kirchehrenbach ein Unbekannter unterwegs, der Autos zerkratzt.

Symbolbild © nn



Zwischen 8. und 16. Februar hat in der Leutenbacher Straße ein Unbekannter erneut ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug beschädigt, teilt die Polizei mit. Mit einem spitzen Gegenstand verkratzte er in wellenförmigen Bewegungen den Lack eines schwarzen Ford Fiesta.

Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Ebermannstadt, Telefon (09194) 73880, in Verbindung zu setzen.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.