Wiederholte Randale in Gasseldorfer Kirche

Einrichtung wird beschädigt - Sand im gesamten Gebäude verstreut - vor 1 Stunde

GASSELDORF - "Oh du fröhliche" - So wird es bald wieder in Deutschlands Kirchen erklingen. In einem Gotteshaus in Gasseldorf (Ebermannstadt) war in den vergangenen zwei Wochen allerdings gar nichts fröhlich. Wiederholte Randalen in der Kirche sorgten für Ärger.

Die Polizei bittet um Hinweise auf die bislang unbekannten Täter, die in den vergangenen Wochen gleich zweimal in der Kirche randalierten. Eine Vielzahl von Opfer- und Altarkerzen wurden angezündet und vor der Kirche zerbrochen.

Außerdem verteilten die Täter den Sand aus den Kerzengläsern in der gesamten Kirche und auch auf dem Altar. Zu guter Letzt hatten sich die Randalierer am "Kriegerkranz" zu schaffen gemacht und mit dessen Schleifen die Kirchentüre zugebunden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

vah