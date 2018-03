Wiesenthau: Spenden für die Walberla-Kirche

205 000 Euro werden für die Renovierung benötigt - vor 5 Stunden

WIESENTHAU - An der Walberla-Kapelle nagt der Zahn der Zeit. Jetzt bittet die katholische Kirchenstiftung St. Matthäus um Spenden.

Die Kosten für die voraussichtlich im Juni 2018 beginnenden Arbeiten an der Kapelle auf dem Walberla werden mit etwa 205 000 Euro veranschlagt (wir berichteten).

Nun wendet sich die katholische Kirchenstiftung St. Matthäus in Wiesenthau auch an die Bevölkerung und an die Vereine der umliegenden Ortschaften und bittet diese um ihren finanziellen Beitrag zur Erhaltung der Kapelle auf dem Walberla.

Mit Spenden soll die Walpurgis-Kapelle wieder saniert werden. © Franz Galster



Mit Spenden soll die Walpurgis-Kapelle wieder saniert werden. Foto: Franz Galster



Spenden für die Renovierungsmaßnahme können auf das Konto der katholischen Kirchenstiftung St. Matthäus, Wiesenthau, eingezahlt werden; die IBAN lautet: DE35 7635 1040 0020 1135 44. Bitte als Verwendungszweck neben dem Stichwort "Walberlakapelle" auch Namen und Adresse für eine Spendenquittung angeben.

Masterarbeit zur Renovierung

Darüberhinaus haben sich zwei Studentinnen der Uni Bamberg bereiterklärt, über die Renovierung der Kapelle auf dem Walberla ihre Masterarbeit im Fach Denkmalpflege zu schreiben. Dafür suchen die Studentinnen auch private Fotos und Schriften, die in Zusammenhang mit der Kapelle auf dem Walberla stehen. Von großem Interesse sind dabei historische Fotos und alte (Zeitungs-) Berichte von Veranstaltungen. Aber auch Gegenstände, mündlich überlieferte Ereignisse, Geschichten und Bräuche rund ums Walberla können für die Studentinnen wichtig sein.

Wer weiterhelfen kann, wendet sich an das katholische Pfarramt in Pinzberg, Hauptstraße 4. Telefon (0 91 91) 1 37 10. E-Mail: st-nikolaus.pinzberg

@erzbistum-bamberg.de