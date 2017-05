Wiesenthauer Radweg ein "hochgefährliches Chaos"?

Neuer Radweg zum Bahnhof der Gemeinde sorgt für Unmut - vor 5 Minuten

WIESENTHAU - Vor zwei Wochen wurde der Radweg von Gosberg zum Bahnhof Wiesenthau feierlich eröffnet – schließlich hatte man seitens der Gemeinde Pinzberg jahrelang dafür gekämpft. Für Radler, die vom neuen Fahrradweg aus nach Reuth wollen, könnte es aber eine getrübte Freude sein.

Hat der langersehnte neue Radweg hier seine Tücken? Für einen NN-Leser ergibt sich aus der Mischung Radweg, Kreuzung und Bahngleise potenziell ein „hochgefährliches Chaos“. © Foto: Roland Huber



"Endlich konnten der Landkreis und die Gemeinde Gosberg den Radweg ausbauen", schreibt NN-Leser Henning Hofmeister. "Das war überfällig." Allerdings: So mustergültig sich der Weg dem Fahrradfahrer präsentiere, "endet er abrupt am Bahnhof Wiesenthau – in einem hochgefährlichen Chaos, wer den Anschluss an den Radweg Richtung Reuth erreichen will", so Hofmeister weiter. Radler müssten dafür ihren Drahtesel direkt über eine "hochfrequentierte Kreuzungsstraße" fahren oder schieben. Hinzu kommen die Bahngleise, die man als Radler ebenfalls passieren muss. Hofmeister fragt sich: "Was haben sich die Verantwortlichen dabei gedacht?"

Dem entgegnet Michael Raab vom Staatlichen Straßenbauamt Bamberg, dass die Geschwindigkeit an der Kreuzung für den motorisierten Verkehr auf 20 Stundenkilometer beschränkt sei. Außerdem, meint Raab, "ist die Straße im Bereich der Gleise ist 8,50 Meter breit, da ist also genug Platz für die Radfahrer." Er sehe insofern keine erhöhte Gefährdungslage an der Kreuzung, alles bleibe im Grunde so wie zuvor.

ppr